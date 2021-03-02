我的名字叫雨欣，我是個十三歲的女孩，我在鳴遠中文學校讀書。我是個很開朗的女孩，因為我很喜歡跟別人交流，我喜歡跟別人聊聊我的未來，也很喜歡跟別人成為朋友。

我的愛好是彈鋼琴、閱讀和畫畫，其中，我最喜歡的愛好是彈鋼琴。我學鋼琴已經大約一年了，我每個星期四都會上鋼琴課，每堂課四十五分鐘。剛開始學鋼琴的時候，我遇到了一些困難，因為琴譜很難理解，但是現在我排除困難了。

有空的時候，我喜歡彈鋼琴和練習老師給我的鋼琴作業。會開始學鋼琴，是因為我想學；而我想學鋼琴的原因，是因為有次我聽到其他人彈琴的聲音，感到如此美妙，所以我就開始學鋼琴了。我想跟他們一樣，所以我就去學彈鋼琴。

我也喜歡閱讀，但我不常讀書。我喜歡閱讀，因為讀書可以幫助我放鬆。在安靜的地方讀書很好，但是如果不在安靜的地方，我會讀不了書。在我有空的時候讀書，可以提高我的閱讀能力。

我還有一個愛好是畫畫。我喜歡畫畫，因為在我生氣的時候，畫畫會讓我感覺好一點。但現在我很少畫畫了，因為我沒有時間。沒有繼續練習之後，我感覺自己已經畫得不如以前好。希望以後可以有多一點的時間畫畫。

你說，我的愛好是不是很豐富？