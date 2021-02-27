我一出生時，第一個抱我的就是醫生，然後從嬰兒時期開始，每隔一段時間我都會定期去看醫生做健康檢查。如果我感冒，醫生會給我咳嗽藥吃，過敏的時候，會給我藥膏擦。護士也會幫我打每個年齡階段該打的針。我還打過一些疫苗 ，那是七年級學生一定要接種的。

除此之外，我每一年會看兩次牙醫。技術員會幫我先照X光，我要咬一快很硬的正方形的方塊，非常難咬下去。照完X光會洗牙，最後塗上一層防蛀牙的東西。

還有，我每年也會看一次眼科。我最不喜歡看眼科，因為每次都會怕眼鏡度數變高，但還是得去看。眼科醫生會要我讀一些字母 ，然後用燈光看一下我的眼睛有沒有病變。最後會開處方，因為度數如果變高了，眼鏡就要重配。

這就是我看醫生的經驗，我發現看醫生其實沒有想像中恐怖。

王孜文（加州 ，西來中文學校）

在我上五年級的時候，我發現看白板會有一點模糊，所以媽媽就帶我去一間離我家不遠的眼科診所。

當我我進去診所時，我的眼科醫生就先讓我看一張圖表，圖表上有一個數字，問我可不可以看到上面的數字。媽媽說，這張圖表是在測試我有沒有色盲。然後醫生請我戴上一個3D眼鏡，又給我一張紙，紙上有些小動物，醫生問我可不可以看到哪個動物是pop up的。

接著，我被領到另外一個房間，讓我在一台電腦上看一些字。醫生請我用手遮住一隻眼睛，用左眼看看，又用右眼看看。然後在一個機器前，請我把下巴放到指定位置。從機器中，我可以看到一個紅色的點，他讓左眼右眼交替看。最後醫生問了我一些問題：眼睛有沒有紅紅癢癢的？有沒有乾澀、疲累？他又讓我在等候室等一會，一個櫃台人員告訴我，說我有一點近視，讓我挑我喜歡的眼鏡。

過了幾天，我收到我的新眼鏡。剛開始戴眼鏡的時候，我感覺有點怪怪的，但後來我就慢慢習慣了。