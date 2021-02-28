親愛的媽媽：

從去年開始，因為新冠肺炎病毒的影響，我整天被困在家裡，感覺很無聊，幸好我參加了人力中心中文學校中文網課的學習，我才感覺沒那麼無聊。

今天，我們學習了怎樣寫一封信，所以我打算給您寫一封信，告訴您關於我的一切。

媽媽，我非常喜歡飛機，我幾乎每天都在製作紙飛機模型。我能根據我的想像做出各式各樣的飛機模型。但是我又想到，飛機場 上還有小汽車 和跑道等許多設施，所以我也用紙製作小汽車和跑道等，這樣才更加真實。

現在，我能擁有我的紙製飛機場了，我是不是很棒呀？

祝媽媽身體健康，工作順利！

您的兒子：蔡承天

陳家豫（紐約 ，人力中心中文學校）

親愛的媽媽：

您知道嗎，我很感謝您，感謝您對我的養育之恩，也感謝您對我的細心照顧。

如果沒有您，我就不會有幸福的今天，我就不會在這個有您的溫暖家庭裡，感謝您天天為我做飯、陪我學習，關懷我的成長！

媽媽，您知道嗎？我真的很愛很愛您！您不僅僅是我的媽媽，同時也是我的好朋友。我們總是有說不完的話，跟媽媽在一起的時候，我總是非常開心。

媽媽，您常常帶我去各個地方旅遊，每次跟您去旅行，我都很開心，也在旅程中學到很多東西。下一次旅遊，我們去上海好嗎？

祝媽媽天天開心，健康美麗！

您的女兒：陳家豫