我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

給媽媽的信

蔡承天（紐約，人力中心中文學校）

親愛的媽媽：

從去年開始，因為新冠肺炎病毒的影響，我整天被困在家裡，感覺很無聊，幸好我參加了人力中心中文學校中文網課的學習，我才感覺沒那麼無聊。

今天，我們學習了怎樣寫一封信，所以我打算給您寫一封信，告訴您關於我的一切。

媽媽，我非常喜歡飛機，我幾乎每天都在製作紙飛機模型。我能根據我的想像做出各式各樣的飛機模型。但是我又想到，飛機場上還有小汽車和跑道等許多設施，所以我也用紙製作小汽車和跑道等，這樣才更加真實。

現在，我能擁有我的紙製飛機場了，我是不是很棒呀？

祝媽媽身體健康，工作順利！

您的兒子：蔡承天

陳家豫（紐約，人力中心中文學校）

親愛的媽媽：

您知道嗎，我很感謝您，感謝您對我的養育之恩，也感謝您對我的細心照顧。

如果沒有您，我就不會有幸福的今天，我就不會在這個有您的溫暖家庭裡，感謝您天天為我做飯、陪我學習，關懷我的成長！

媽媽，您知道嗎？我真的很愛很愛您！您不僅僅是我的媽媽，同時也是我的好朋友。我們總是有說不完的話，跟媽媽在一起的時候，我總是非常開心。

媽媽，您常常帶我去各個地方旅遊，每次跟您去旅行，我都很開心，也在旅程中學到很多東西。下一次旅遊，我們去上海好嗎？

祝媽媽天天開心，健康美麗！

您的女兒：陳家豫

汽車 機場 紐約

上一則

劉德華、梁朝偉 正邪大反轉

下一則

買外賣 分份憂

延伸閱讀

新任陸委會主委 邱太三喊話對岸：派飛機 不如創造商機

新任陸委會主委 邱太三喊話對岸：派飛機 不如創造商機
《老照片說故事》「修飛機」的老爸

《老照片說故事》「修飛機」的老爸
美空軍一架T-38教練機墜毀 機上兩人殉職

美空軍一架T-38教練機墜毀 機上兩人殉職
灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照

灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照

熱門新聞

黛安∕圖

天堂裡的悲劇（上）

2021-02-23 02:02
黛安∕圖

天堂裡的悲劇（下）

2021-02-24 02:02

單身過晚年

2021-02-23 02:00

僑生好朋友

2021-02-21 02:02
鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（下）

2021-02-20 02:02
一幅在澳洲出土的袋鼠石壁畫作，以早期自然主義風格繪製，約2公尺長、與袋鼠實際大小相仿。（圖取自墨爾本大學網頁pursuit.unimelb.edu.au）

原住民1.7萬年前畫袋鼠 澳洲最古老岩畫藝術

2021-02-23 16:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立