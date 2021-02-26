我相信二十年後的我，我會是一個不瘦不肥的人，而且還是繼續戴著眼鏡。我會是一位很勤奮的小學老師，不僅教導學生們書本知識，還會提供生活常識和建議。我希望學生們不但成績好，生活上也取得成功。

我也可能是一位母親。我會分享我的童年給我的學生和孩子，例如我在新冠疫情 期間是如何生活的。

二十年後的我，仍可能因為壓力無法解決某些問題。我有時候會給自己很大壓力，因此，作為一個老師，也許我很難平衡我的工作和生活。

現在的我，所有喜怒、開心和失敗都會反映在我的將來。我是一個非常堅持的人，當我要做一件事，我就一定要做成，就算不是我的工作，我也會過分擔心。例如，我會擔心弟弟不能準時交功課，所以不管我自己有多忙，我都會盡力協助他。

當我進入初中的時候，我給自己的壓力很大，使我頹喪、生氣、沒辦法集中精神，所以我要學習如何控制情緒壓力和放鬆。如果不能控制情緒，我就會害了自己。而這也是我成長的過程。

幸運的是，在我失望的時候，我的媽媽一直在我身旁鼓勵我、支持我。將來我一定要成為一位好老師、好媽媽和好公民，也要好好享受生活。

我想問二十年後的我，是一個怎麼樣的人？我是否會轉變很多？長大的過程中是否經歷很多因難？這些問題對我來說很重要，因為我會擔心我的將來。我害怕自己會因為做錯某些事情而糟蹋自己的前途。

如果已經長大了的我能回答我的問題，指引我繼續前行，我就能知道如何面對未知的將來、勇敢尋找自我，也能讓二十年後的我變得更好。

我相信二十年後的我己經有很多好與壞的經驗，在這二十年裡，這些經驗也都是很重要的回憶。所以現在的我和將來的我，一定都要把生活過得精采又充實。