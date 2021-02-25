我和家人曾到猶他旅行，猶他的天氣很熱、風很大，也有很多閃電。猶他一邊是浩瀚的沙漠，一邊是高高的山。我們那次是去沙漠旅行。

旅行的第一天，我們去猶他最有名的拱門公園，公園裡有一座巨大的石頭拱門，是靠大自然的力量形成的。馬路上也有很多好看的石頭，有的看起來像人，有的看起來像動物。

除了拱門公園，我們還去了一個很漂亮的懸崖。我們開車上懸崖時，正好看見一道閃電打下來。懸崖下面有沙漠、一些綠色植物和草，很漂亮。後來，我們走到一個很有名的懸崖叫死馬點，懸崖下方兩千英尺是科羅拉多河。

猶他還有一個很有名的景點叫紀念碑山谷。紀念碑山谷是一個很長的沙漠，上面有很多又高又瘦的石頭，這些石頭形狀各異，我最喜歡一個看起來像大象的石頭。紀念碑山谷旁邊有一家餐廳，我們的座位在一片玻璃牆旁邊，能看到外面的沙漠、高山和石頭。餐廳所在地很高，所以我們可以邊吃午餐邊欣賞遠處的山景。

因為猶他最有名的活動是山地腳踏車，我和家人借了幾輛山地腳踏車一起騎。在騎踏車的路上，我們看到旁邊有一座很小的島，島上有兩三棵樹，還有很多綠草和小石頭，看起來很平和。

第二天，我們去一個叫做四角地的景點。如果你要從猶他開車到四角地，你要開過科羅拉多州、新墨西哥州 才能到這個風景點。四角地很有名，因為你能夠把你的腳放在四個州，也就是同時身處四個州：亞利桑那州、猶他州、新墨西哥州和科羅拉多州。我把我的腳放在四個州的交界處，覺得很酷。美中不足的是那天下了大雨，雖然我們帶了雨傘，但因為那裡是沙漠，很空曠，我們還是被淋濕了。

離開四角地、回到猶他之前，有一個恐龍博物館 。因為我們離博物館很近，便決定順道去看一看博物館外的恐龍雕像。這些雕像非常大，也很逼真，下方的木板寫著這些恐龍的。在博物館，我們還看到真的沙魚牙齒跟恐龍骨頭，它們真的很大，骨頭的顏色是灰色的，摸起來很硬，沙魚牙也是很硬。博物館還記載了沙魚牙和恐龍骨頭的時間和地點。

隔天，我們開車到鹽湖城，路上看見一台很古老的火車，也看見閃電。在鹽湖城機場，我對猶他說聲再見，就上飛機回加州了。