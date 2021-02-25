我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

猶他州遊記

畢允謙（加州，半島國際中文學校）

我和家人曾到猶他旅行，猶他的天氣很熱、風很大，也有很多閃電。猶他一邊是浩瀚的沙漠，一邊是高高的山。我們那次是去沙漠旅行。

旅行的第一天，我們去猶他最有名的拱門公園，公園裡有一座巨大的石頭拱門，是靠大自然的力量形成的。馬路上也有很多好看的石頭，有的看起來像人，有的看起來像動物。

除了拱門公園，我們還去了一個很漂亮的懸崖。我們開車上懸崖時，正好看見一道閃電打下來。懸崖下面有沙漠、一些綠色植物和草，很漂亮。後來，我們走到一個很有名的懸崖叫死馬點，懸崖下方兩千英尺是科羅拉多河。

猶他還有一個很有名的景點叫紀念碑山谷。紀念碑山谷是一個很長的沙漠，上面有很多又高又瘦的石頭，這些石頭形狀各異，我最喜歡一個看起來像大象的石頭。紀念碑山谷旁邊有一家餐廳，我們的座位在一片玻璃牆旁邊，能看到外面的沙漠、高山和石頭。餐廳所在地很高，所以我們可以邊吃午餐邊欣賞遠處的山景。

因為猶他最有名的活動是山地腳踏車，我和家人借了幾輛山地腳踏車一起騎。在騎踏車的路上，我們看到旁邊有一座很小的島，島上有兩三棵樹，還有很多綠草和小石頭，看起來很平和。

第二天，我們去一個叫做四角地的景點。如果你要從猶他開車到四角地，你要開過科羅拉多州、新墨西哥州才能到這個風景點。四角地很有名，因為你能夠把你的腳放在四個州，也就是同時身處四個州：亞利桑那州、猶他州、新墨西哥州和科羅拉多州。我把我的腳放在四個州的交界處，覺得很酷。美中不足的是那天下了大雨，雖然我們帶了雨傘，但因為那裡是沙漠，很空曠，我們還是被淋濕了。

離開四角地、回到猶他之前，有一個恐龍博物館。因為我們離博物館很近，便決定順道去看一看博物館外的恐龍雕像。這些雕像非常大，也很逼真，下方的木板寫著這些恐龍的。在博物館，我們還看到真的沙魚牙齒跟恐龍骨頭，它們真的很大，骨頭的顏色是灰色的，摸起來很硬，沙魚牙也是很硬。博物館還記載了沙魚牙和恐龍骨頭的時間和地點。

隔天，我們開車到鹽湖城，路上看見一台很古老的火車，也看見閃電。在鹽湖城機場，我對猶他說聲再見，就上飛機回加州了。

博物館 恐龍 新墨西哥州

上一則

天鵝之歌（三）

下一則

抉擇改變命運（下）

延伸閱讀

亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態

亞太裔傳統文化基金會論壇籲：亞裔、非裔社區合作 開啟新常態
博物館等級神像紐約邦瀚斯上拍 收藏也抗疫保平安

博物館等級神像紐約邦瀚斯上拍 收藏也抗疫保平安
今年春晚最火的節目 靈感來自博物館的唐俑

今年春晚最火的節目 靈感來自博物館的唐俑
荷蘭國家博物館名畫同款米飛兔、和風口罩 超萌開賣

荷蘭國家博物館名畫同款米飛兔、和風口罩 超萌開賣

熱門新聞

黛安∕圖

天堂裡的悲劇（上）

2021-02-23 02:02
黛安∕圖

天堂裡的悲劇（下）

2021-02-24 02:02

僑生好朋友

2021-02-21 02:02
鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（下）

2021-02-20 02:02

單身過晚年

2021-02-23 02:00
鱔魚意麵是台南代表性的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（上）

2021-02-19 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件