《會捕魚的獅子》系列之二／獅子的新念頭

獅子跟著馬和牛學吃草沒學成，就去找羊和鹿。沒想到羊和鹿也都有四個胃，羊還敢啃山崖上多刺的蔓草，鹿除了吃草，還敢吃樹葉、樹皮。所以，獅子更沒法跟羊和鹿學，耷拉著頭，不知該怎麼辦。

不知什麼時候，狐狸悄悄出現了，他站得遠遠的，給獅子出了個主意：「記得我跟您提過駱駝、河馬和大象嗎？他們跟您一樣，也都是龐然大物，卻都能吃草，一定有什麼竅門。您為什麼不去找他們呢？」

獅子就去找駱駝，見了駱駝嚇一跳，駱駝吃的是很難消化的乾草，連仙人掌也敢吃。原來，駱駝有三個胃，第一個胃用來放水，第二個胃用來放乾草，第三個胃用來消化和吸收。更神奇的是，駱駝可以半個月不喝水，一個月不吃草。

獅子知難而退，沿著河去找河馬，河馬正張開大口吃水草。河馬說，他也有三個胃。獅子暗暗嘆氣，自己只有一個胃，活該肚子餓得癟癟的。

抱著最後一絲希望，獅子去找大象。大象也在河邊飲水，見了獅子就問：「聽說你也吃草，我一天吃幾百公斤的草，你一天吃多少草？」獅子很慚愧，訕訕地說：「我哪能跟你比？你有兩個又長又尖的大牙！」大象說：「你弄錯了，這兩個大牙是用來打架的。我是用長鼻子將草捲起送入嘴裡，再用嘴裡藏著的許多小牙齒慢慢咀嚼。」

獅子沒有小牙齒，就向大象訴苦：「草太難吃，肚子也吃壞了。」大象很同情，送了許多香蕉給他吃。原來，大象除了吃草，還吃樹葉、樹皮、樹枝和香蕉。獅子吃了香蕉，肚子才舒服了，繼續沿著河往前走。

有個老人在釣魚 ，見了獅子嚇得丟下魚簍，提著魚竿逃了。獅子將魚簍裡的魚全吃了，味道很鮮美，立刻一個念頭冒了出來：「如果我會釣魚，就不會餓肚子啦。」

這天晚上，獅子做了一個夢，夢見自己用尾巴釣魚，他將尾巴垂下，離河面還有幾寸，魚兒很好奇，圍攏過來。他怕掉下河，小心地甩動尾巴，沒想到尾巴的影子釣到了一條魚！

天亮，獅子聞到魚腥味，從貓咪屋裡飄出來的，就去敲門。貓咪以為獅子要他帶路去草地，獅子說：「我已打消吃草的怪念頭，冒出吃魚的新念頭。」貓咪笑了：「我那幾條魚，給我孩子吃都不夠，哪能填飽你的大肚子？」獅子說：「我是來找你學釣魚的，你能教我嗎？」