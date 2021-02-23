因為我現在還在高中，我第一個願望是考上一所我喜歡的大學。

我對自己的目標其實不算很高，所以就讀知名大學對我而言也沒有那麼重要。為了考進自己理想的大學，我一定要努力學習。目前，我已經有幾所目標學校，它們是我繼續努力的原因。考上大學之後，我的目標會是找一個我喜歡的專業，我也希望這個專業將來可以成為我的工作。

我想開開心心地過生活，有一份能讓我每天積極起床、立馬想去公司的工作。我希望的工作能讓我陪伴家人，節日的時候能和他們一起慶祝，說不定暑假的時候還可以和他們一起到處去旅遊。

我想在二十歲時買一輛車，三十歲之前買一棟屬於自己的房子，不要再讓父母為我擔心，可以自力更生，這樣我就對自己很滿意了。我要追尋我的夢想，我認為，只要自己認真努力，永不放棄，一小步一小步來，每一個希望就會慢慢實現。

我對社會的期望包括讓每家每戶的孩子們都有好的學習環境，有可靠的醫院、廣闊的公園，和一些能讓孩子們體驗不同工作環境的地方。這些都應該是人民納稅錢的用處，我一定要為下一代的孩子們著想，讓他們有更好的未來。

而醫院和公園也可以是為長輩們著想，他們可以去近一點的地方看病，也有一個近一點的地方散步，享受新鮮空氣。如果每一個社區的人都同意這個想法，我們就可以讓我們自己的社區達到這些期望。

我對世界的期望是降低二氧化碳，因為我們要保護地球。世界上有太多工廠，它們排出的二氧化碳正在摧毀動物們的家。如果這世界只剩下人類，那地球就完蛋了。地球現在是人類唯一的家，我們要保護好它，要不然人類也會滅絕的。

最後一個期望是希望各個國家不要打架。很久以前都說過第二次世界大戰是最後一個戰爭，可是現在還是有些地方在打仗。我覺得這件事一定要等到有個好政府出面，能跟各國溝通才能實現。但這不代表我不能和朋友們分享這個想法，說不定我們能自己創建一個團體來實現這個期望。很多孩子們都對保護世界有興趣，所以我們這一代一定能帶來一些改變。