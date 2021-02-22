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我的讀書方法

陳昊欣（紐約，SWAN雙文教育系統校）

說起我的讀書方法，首先我會認真地聽老師講課。老師會幫助我們，所以我們應該集中精神聽講，也不要忘記老師所教的知識。

當我讀書時，我總是會溫故知新，也會確保我有好好做筆記，如此，我才可以記住我在課堂上所學到的知識。我的父母總是說，記住事情而不是忘記事情，是非常重要的，所以讀書時，我會盡量讓自己不要分心，不要三心二意。

當然，完成作業是很重要的讀書方法之一。當我做作業時，我總是一遍又一遍地重讀問題，並利用我已知的知識、新學到的知識，來求出正確的答案。每當我花太長的時間做作業而覺得累時，我通常會去洗洗臉，然後再三思考。這樣一來，我就不會因為太累而睡著，以至於無法專注地完成回家作業。

每次上課時，我也會問問題。如果我不知道的地方，卻沒有問老師，我將永遠都不會懂得該如何正確地做作業。有時，我會和一個朋友一起學習，我們會確保我們都充分了解家庭作業和老師的講課。每當我參與小組學習時，我都會發現我們彼此學習了一些新知，這對我的學習成效幫助很大。

我總是以自己的讀書方法來應付考試。考試也可能是一場正夯的問答遊戲，所以，我時時刻刻地做好準備。我相信我的讀書方法會讓我獲得事半功倍的學習成效。

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