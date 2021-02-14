今年的新年，一定不如以前熱鬧，因為新冠病毒的原因，大家都很少出去，也不能參加聚會。

每年我們都會慶祝兩個新年：元旦新年和農曆新年。元旦新年，我和家人會一起看電視，直到午夜，時代廣場的水晶球從高處落下，我們就知道是新年了。

在以往的春節新年，我會與家人一起舉行盛大的聚會，大家穿著紅色的新衣和旗袍，也會寫幸運詞和對聯。餐桌上會放滿各種中式料理，吃飯後，大家會一起看春節晚會、唱新年歌，長輩也會發紅包，非常有趣。

但今年只有爸爸、媽媽、姊姊和我一起過年，其他家人只能在網上慶祝。雖然不能聚一起，但透過Zoom也能分享自己的螢幕給家人，我們會說：「新年快樂」、「恭喜發財」和唱新年歌；家人也會在Wechat上發紅包，誰的手快就可以搶到。

陳品詒（紐約 ，慈濟人文學校）

「過年」也叫「春節」，春節是在農曆一月一號，家家戶戶都非常熱鬧。過年有些重要的活動，像大掃除、貼春聯、穿紅色的衣服、領紅包，和除夕夜全家一起吃團圓飯。

除夕晚上，媽媽會準備過年吃的食物，有代表團圓的火鍋、代表年年有餘的魚、代表大吉大利的橘子、代表好彩頭的蘿蔔糕，還有代表步步高升的年糕。接下來，就是我最期待的事─領紅包！我和姊姊會跟大人拜年、說一些吉祥話，像新年快樂、恭喜發財、身體健康，然後就能領紅包了。所以我最喜歡跟家人一起過新年。

我今年的新希望是大家都能健康、平安、快樂，然後新冠疫情 快點結束，這樣就可以去學校跟同學一起玩，上課的時候也不需要戴口罩，不然真的很難呼吸，而且暑假也可以開心回台灣 玩。