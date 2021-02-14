我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

過年

鄭佳玲（紐約，慈濟人文學校）

今年的新年，一定不如以前熱鬧，因為新冠病毒的原因，大家都很少出去，也不能參加聚會。

每年我們都會慶祝兩個新年：元旦新年和農曆新年。元旦新年，我和家人會一起看電視，直到午夜，時代廣場的水晶球從高處落下，我們就知道是新年了。

在以往的春節新年，我會與家人一起舉行盛大的聚會，大家穿著紅色的新衣和旗袍，也會寫幸運詞和對聯。餐桌上會放滿各種中式料理，吃飯後，大家會一起看春節晚會、唱新年歌，長輩也會發紅包，非常有趣。

但今年只有爸爸、媽媽、姊姊和我一起過年，其他家人只能在網上慶祝。雖然不能聚一起，但透過Zoom也能分享自己的螢幕給家人，我們會說：「新年快樂」、「恭喜發財」和唱新年歌；家人也會在Wechat上發紅包，誰的手快就可以搶到。

陳品詒（紐約，慈濟人文學校）

「過年」也叫「春節」，春節是在農曆一月一號，家家戶戶都非常熱鬧。過年有些重要的活動，像大掃除、貼春聯、穿紅色的衣服、領紅包，和除夕夜全家一起吃團圓飯。

除夕晚上，媽媽會準備過年吃的食物，有代表團圓的火鍋、代表年年有餘的魚、代表大吉大利的橘子、代表好彩頭的蘿蔔糕，還有代表步步高升的年糕。接下來，就是我最期待的事─領紅包！我和姊姊會跟大人拜年、說一些吉祥話，像新年快樂、恭喜發財、身體健康，然後就能領紅包了。所以我最喜歡跟家人一起過新年。

我今年的新希望是大家都能健康、平安、快樂，然後新冠疫情快點結束，這樣就可以去學校跟同學一起玩，上課的時候也不需要戴口罩，不然真的很難呼吸，而且暑假也可以開心回台灣玩。

台灣 紐約 疫情

上一則

我們為什麼喜歡看飛禽走獸寓言？

下一則

鞭炮煙火憶春節

延伸閱讀

市議員參選人黃敏儀 發口罩與春聯

市議員參選人黃敏儀 發口罩與春聯
「米一袋、油一瓶、雞一隻」 福清同鄉會 春節敬老送年貨

「米一袋、油一瓶、雞一隻」 福清同鄉會 春節敬老送年貨
華人過春節 吉祥盆菜紛登場 疫情下格外有寓意

華人過春節 吉祥盆菜紛登場 疫情下格外有寓意
紅包藝術達人伍玉珍 列治文長者中心秀作品

紅包藝術達人伍玉珍 列治文長者中心秀作品

熱門新聞

自己嚇自己

2021-02-07 02:01
作者老伴的雙十年華倩影。

《老照片說故事》老伴的倩影

2021-02-09 02:00
鮮蝦粉絲煲。（張菊如．圖片提供）

戀戀家鄉年菜

2021-02-11 01:02
高曼7日為超級盃開場朗誦最新詩文。圖為高曼1月20日在總統就職典禮朗誦詩文。（美聯社資料照片）

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

2021-02-07 22:08
阿力金吉兒∕圖

走過庚子年

2021-02-10 02:02

讓漂亮白髮飄起來

2021-02-06 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答