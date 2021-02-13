春節時，我最喜歡在家裡團圓吃年夜飯。雖然媽媽是日本人，爸爸是瑞典人，而我們住在美國 的紐約市 ，但媽媽還是會做很多美味可口的飯菜來慶祝中國 新年。

春節時，我也喜歡壓歲錢，可是我從沒拿到過。媽媽會帶我去華埠看舞龍舞獅，我喜歡看舞龍舞獅，因為鑼鼓喧天、動作精采，好熱鬧！

春節時，我也用毛筆寫春聯。通常我會寫「春」字，然後把它倒著貼在窗戶上。我覺得我的毛筆字太醜了，所以我沒有把「春」字貼在牆上。

春節時，妹妹會穿上她的紅色中國傳統衣服，她好喜歡那套衣服，總會穿著它，開開心心地唱著「恭喜！恭喜！恭喜你呀！」的新年歌。

春節時，我很喜歡上台表演，儘管我不是很喜歡某些舞蹈動作。我也喜歡春節的故事，像「年獸」，也喜歡春聯和鞭炮的由來。

我喜歡熱熱鬧鬧的春節。

金若詩（紐約，SWAN雙文教育系統）

因為新冠肺炎，今年春節與往年不同，是有點煩人的。但是，我們更應該開心慶祝新年，迎接充滿活力的牛年。

往年，除夕那天，大家都會跟親戚朋友與家人團圓，愉快地吃年夜飯。今年，即使我們不能與其他人相聚，我們仍可以跟爸媽、兄弟姊妹慶祝，例如：在家裡貼春聯。

今年春節，我們幫忙父母做團圓飯，比如：步步高升的年糕、年年有餘的魚、招財進寶的餃子、團團圓圓的湯圓、長長久久的壽麵等，都令人垂涎三尺！

我們也能在網路上購買紅色新衣。去年，媽媽送給我一件紅裙子，上面有又閃亮又美麗的金黃花朵，很漂亮！今年，我不能與親友團聚，但我可以打電話給他們，跟他們講講年獸跟十二生肖的故事。我知道他們很喜愛聽聽各式各樣的傳說故事。

我們也可以打電話給鄰居、朋友們拜年，說說新年的吉祥話。

今年是牛年，所以我希望大家都能像牛一樣活力滿滿、堅強地勇往直前，「牛」（扭）轉乾坤！