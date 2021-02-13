我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

春節

江藤佳凜（紐約，SWAN雙文教育系統）

春節時，我最喜歡在家裡團圓吃年夜飯。雖然媽媽是日本人，爸爸是瑞典人，而我們住在美國紐約市，但媽媽還是會做很多美味可口的飯菜來慶祝中國新年。

春節時，我也喜歡壓歲錢，可是我從沒拿到過。媽媽會帶我去華埠看舞龍舞獅，我喜歡看舞龍舞獅，因為鑼鼓喧天、動作精采，好熱鬧！

春節時，我也用毛筆寫春聯。通常我會寫「春」字，然後把它倒著貼在窗戶上。我覺得我的毛筆字太醜了，所以我沒有把「春」字貼在牆上。

春節時，妹妹會穿上她的紅色中國傳統衣服，她好喜歡那套衣服，總會穿著它，開開心心地唱著「恭喜！恭喜！恭喜你呀！」的新年歌。

春節時，我很喜歡上台表演，儘管我不是很喜歡某些舞蹈動作。我也喜歡春節的故事，像「年獸」，也喜歡春聯和鞭炮的由來。

我喜歡熱熱鬧鬧的春節。

金若詩（紐約，SWAN雙文教育系統）

因為新冠肺炎，今年春節與往年不同，是有點煩人的。但是，我們更應該開心慶祝新年，迎接充滿活力的牛年。

往年，除夕那天，大家都會跟親戚朋友與家人團圓，愉快地吃年夜飯。今年，即使我們不能與其他人相聚，我們仍可以跟爸媽、兄弟姊妹慶祝，例如：在家裡貼春聯。

今年春節，我們幫忙父母做團圓飯，比如：步步高升的年糕、年年有餘的魚、招財進寶的餃子、團團圓圓的湯圓、長長久久的壽麵等，都令人垂涎三尺！

我們也能在網路上購買紅色新衣。去年，媽媽送給我一件紅裙子，上面有又閃亮又美麗的金黃花朵，很漂亮！今年，我不能與親友團聚，但我可以打電話給他們，跟他們講講年獸跟十二生肖的故事。我知道他們很喜愛聽聽各式各樣的傳說故事。

我們也可以打電話給鄰居、朋友們拜年，說說新年的吉祥話。

今年是牛年，所以我希望大家都能像牛一樣活力滿滿、堅強地勇往直前，「牛」（扭）轉乾坤！

紐約市 中國 美國

上一則

追尋（三）

下一則

那年的春節派對

延伸閱讀

市議員參選人黃敏儀 發口罩與春聯

市議員參選人黃敏儀 發口罩與春聯
「米一袋、油一瓶、雞一隻」 福清同鄉會 春節敬老送年貨

「米一袋、油一瓶、雞一隻」 福清同鄉會 春節敬老送年貨
華人過春節 吉祥盆菜紛登場 疫情下格外有寓意

華人過春節 吉祥盆菜紛登場 疫情下格外有寓意
桃園醫院清零 僅一人血清抗體有疑慮

桃園醫院清零 僅一人血清抗體有疑慮

熱門新聞

自己嚇自己

2021-02-07 02:01
作者老伴的雙十年華倩影。

《老照片說故事》老伴的倩影

2021-02-09 02:00
高曼7日為超級盃開場朗誦最新詩文。圖為高曼1月20日在總統就職典禮朗誦詩文。（美聯社資料照片）

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

2021-02-07 22:08

讓漂亮白髮飄起來

2021-02-06 02:00
鮮蝦粉絲煲。（張菊如．圖片提供）

戀戀家鄉年菜

2021-02-11 01:02
阿力金吉兒∕圖

走過庚子年

2021-02-10 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡