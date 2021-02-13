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中國新年和習俗

戴以辰（加州）

中國的三大節日是春節、端午節和中秋節。這三大節日中，春節在農曆的一月一號，是最熱鬧的節日。

民間傳說有一種叫「年」的野獸會吃人，一年出現一次，這一天叫過年。年獸怕紅色、火光和巨響，所以家家戶戶在門上貼紅色春聯，在家門口放爆竹，就能趕走年獸。

春節有很多習俗，像給紅包、吃年糕、團圓飯和餃子等等。除夕是年三十，晚上一家人聚在一起吃的晚餐就是團圓飯，其中一定有一道菜是魚，代表「年年有餘」，吃年糕象徵「年年高升」。另外，因為餃子的形狀像元寶，所以中國北方人過年會吃餃子。吃完年夜飯，長輩還會給晚輩一個紅信封，裡面包著壓歲錢，通稱為紅包。

世界各國新年都有特別的習俗，泰國的新年是潑水節，人們抬著巨大的佛像出遊，佛像後面跟著花車，車上站著「宋干女神」。在遊行隊伍經過的道路兩旁，善男信女用銀缽盛著有香料的水，潑灑到佛像和女神身上，祈求新年如意、風調雨順，然後人們相互灑水慶賀新年。

日本人除夕夜時各處廟宇分別敲鐘一百零八下，來驅除邪惡，鐘聲停了就是新年到了，人們便上床睡覺。元旦初一晚輩要去父母那裡，然後到親友家拜年。日本人會在年初一吃蕎麥麵。

韓國和中國一樣，在新年也有貼窗花、桃符、對聯和年畫的習俗。元旦早上，人們把一些鈔票塞進了除夕預先扎好的稻草人中，扔到十字路口，表示送走邪惡，迎接吉祥福星。

往年過年的時候，爸爸媽媽會買年糕、發糕給我們吃，也會掛裝飾用的鞭炮。我和姊姊曾經應邀在中國新年活動中表演大提琴和小提琴合奏。爸爸和媽媽帶我們去洛杉磯參加過好幾次世界日報主辦的新年園遊會，有吃有玩還有表演，很熱鬧。

今年因為疫情，大家只能關在家裡。希望疫情趕快過去，我們又可以開開心心地過新年。

中國 疫情 日本

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