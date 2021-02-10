我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

一顆紅寶石

錢欣葆（中國）

金絲猴在山溪邊喝水，突然發現岸邊被水沖刷過的亂石中紅光閃閃，就好奇地走了過去。金絲猴撿起來一看，原來是一顆晶瑩閃亮的紅寶石，他高興得手舞足蹈。

正在山溪中抓魚的狗熊見金絲猴撿到一顆紅寶石，十分眼紅，想占為己有。他一邊向金絲猴走過去，一邊大聲說：「紅寶石是我花很多錢買來的，剛才不小心掉在這裡了。我們是好鄰居，你快把紅寶石還給我吧！」

金絲猴知道狗熊想霸占紅寶石，就問狗熊：「紅寶石如果真是你掉在這裡的，我毫無疑問會還給你。不過，你說紅寶石是你的，有什麼證據？又有誰能夠證明呢？」

狗熊支支吾吾答不上來，蠻不講理地說：「我說紅寶石是我的就是我的，今天你給也得給，不給也得給！」

狗熊見金絲猴不肯把紅寶石給他，氣勢洶洶地衝過去搶金絲猴手中的紅寶石。狗熊身體強壯、力氣很大，金絲猴哪裡是狗熊的對手，紅寶石很快就被狗熊搶走了。金絲猴跳上去想奪回紅寶石，被狗熊一拳打倒在溪邊上。狗熊看著在太陽光下閃著美麗光芒的紅寶石，樂得哈哈大笑起來。

鱷魚肚子餓得「咕嚕、咕嚕」直叫，他見到胖嘟嘟的狗熊，直流口水。鱷魚悄悄從後面接近狗熊，張開血盆大口發起了突然襲擊。千鈞一髮之際，金絲猴迅速撿起一塊大石頭，用力向鱷魚砸去。鱷魚被石頭砸得頭昏眼花，掉頭就逃。

狗熊看到金絲猴撿石頭時，還以為是用來對付自己的，沒有想到金絲猴砸的是鱷魚，救了自己的命。

在不遠處喝水的熊貓看到了面前發生的一切，他走過去對狗熊說：「你有一顆貪婪冷酷的心，一顆紅寶石就讓你變得如此醜惡、無情。金絲猴卻有一顆善良美麗的心，雖然你的行為讓他憤怒，但是在你危難時他還是毫不猶豫地救了你這鄰居一命。金絲猴的心就像紅寶石閃亮啊！」

狗熊聽了熊貓的話，又看了一眼金絲猴，慚愧地低下了頭。

上一則

渴望死去的男人（全文完）

下一則

疫病時期

延伸閱讀

影／自在可愛 華府大熊貓雪地打滾、滑滑梯

影／自在可愛 華府大熊貓雪地打滾、滑滑梯
天生神力！澳男游泳遭鱷魚咬頭 赤手撬開下巴脫逃

天生神力！澳男游泳遭鱷魚咬頭 赤手撬開下巴脫逃
大展「紅」圖！寶格麗喜迎新年 限定項鍊超正能量

大展「紅」圖！寶格麗喜迎新年 限定項鍊超正能量
吃住差？ 網揭旅美熊貓瘦骨嶙峋 中國動物園協會：年老又患皮膚病

吃住差？ 網揭旅美熊貓瘦骨嶙峋 中國動物園協會：年老又患皮膚病

熱門新聞

JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖：JY畫會提供

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

2021-02-05 02:04

自己嚇自己

2021-02-07 02:01
阿尼默∕圖

逛市場記

2021-02-04 02:02

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03
高曼7日為超級盃開場朗誦最新詩文。圖為高曼1月20日在總統就職典禮朗誦詩文。（美聯社資料照片）

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

2021-02-07 22:08

讓漂亮白髮飄起來

2021-02-06 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論