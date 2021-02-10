金絲猴在山溪邊喝水，突然發現岸邊被水沖刷過的亂石中紅光閃閃，就好奇地走了過去。金絲猴撿起來一看，原來是一顆晶瑩閃亮的紅寶石，他高興得手舞足蹈。

正在山溪中抓魚的狗熊見金絲猴撿到一顆紅寶石，十分眼紅，想占為己有。他一邊向金絲猴走過去，一邊大聲說：「紅寶石是我花很多錢買來的，剛才不小心掉在這裡了。我們是好鄰居，你快把紅寶石還給我吧！」

金絲猴知道狗熊想霸占紅寶石，就問狗熊：「紅寶石如果真是你掉在這裡的，我毫無疑問會還給你。不過，你說紅寶石是你的，有什麼證據？又有誰能夠證明呢？」

狗熊支支吾吾答不上來，蠻不講理地說：「我說紅寶石是我的就是我的，今天你給也得給，不給也得給！」

狗熊見金絲猴不肯把紅寶石給他，氣勢洶洶地衝過去搶金絲猴手中的紅寶石。狗熊身體強壯、力氣很大，金絲猴哪裡是狗熊的對手，紅寶石很快就被狗熊搶走了。金絲猴跳上去想奪回紅寶石，被狗熊一拳打倒在溪邊上。狗熊看著在太陽光下閃著美麗光芒的紅寶石，樂得哈哈大笑起來。

鱷魚肚子餓得「咕嚕、咕嚕」直叫，他見到胖嘟嘟的狗熊，直流口水。鱷魚悄悄從後面接近狗熊，張開血盆大口發起了突然襲擊。千鈞一髮之際，金絲猴迅速撿起一塊大石頭，用力向鱷魚砸去。鱷魚被石頭砸得頭昏眼花，掉頭就逃。

狗熊看到金絲猴撿石頭時，還以為是用來對付自己的，沒有想到金絲猴砸的是鱷魚，救了自己的命。

在不遠處喝水的熊貓看到了面前發生的一切，他走過去對狗熊說：「你有一顆貪婪冷酷的心，一顆紅寶石就讓你變得如此醜惡、無情。金絲猴卻有一顆善良美麗的心，雖然你的行為讓他憤怒，但是在你危難時他還是毫不猶豫地救了你這鄰居一命。金絲猴的心就像紅寶石閃亮啊！」

狗熊聽了熊貓的話，又看了一眼金絲猴，慚愧地低下了頭。