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春節故事

楊晴媛（加州，學園雙語學校）

農曆一月一日是中國新年，又叫春節，新年前一天是除夕，家家戶戶都要團圓，一起吃年夜飯。

傳說在很久以前，有隻叫做「年」的怪獸，一年到頭都在睡覺，只在每年最後一天醒來，到處找東西吃，不管是人或動物，都會被吃掉。所以人們都很害怕，一到每年的最後一天，就逃到山裡去躲起來。

有天，一個老人來到一個小村莊，他又冷又餓，但村民們正忙著逃命，只有一位老太太拿東西給他吃，並要他趕快躲起來，他告訴老太太不要害怕，只要拿一塊紅布給他，讓他披在身上，然後又在老太太的家門口燒竹子。

過一會兒，年獸來了，看到老人身上的紅色衣服，又聽見劈哩啪啦燒竹子的聲音，痛得大叫逃走了。第二天，村民們回來了，看到老太太還活著，覺得很奇怪，老太太告訴大家，那位老先生是位神仙，年獸一看到紅色又聽見劈哩啪啦的聲音，就嚇跑了。

我們現在春節時要穿紅色衣服、放鞭炮，還要舞龍舞獅的習俗，就是這樣來的。

還有一個傳說，古時候有另一隻叫「祟」的怪獸，他的手是白色的，只要牠的手碰到小孩，小孩就會發燒忘了自己是誰，然後被祟帶走，祟也怕紅色和銅板撞擊的聲音，所以過年時爸爸媽媽把錢裝在紅包袋、放在枕頭下，就是把祟壓住了，這就是壓歲錢的由來。

春節還有很多有趣的習俗，例如，要吃魚因為年年有餘，要吃蘋果才會平安，吃水餃代表財源滾滾，吃橘子代表大吉大利，每種食物都有不同意義。

同時，新年的第一天不能掃地，否則好運會被掃掉；親友拜年時要說吉祥話，不能說不好的話，否則一年的運氣都會不好。

我最喜歡過春節，雖然我們在美國，但是我在中英文雙語學校，在學校我們有春節的活動和遊行，在家裡除了可以拿到很多長輩給的壓歲錢，還可以吃到很多好吃的食物，所以春節是我最喜歡的節日。

遊行 美國 中國

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