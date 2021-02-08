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永恆的食物

鄭欣宇（加州，王倩中文學校）

今年的冬天也很冷，寒風刺骨、滴水成冰，走在外頭，手腳都會凍僵。可路上還是人來人往，人們裹著大衣匆匆行走，天上的燈籠把黑夜染得紅紅的，熱鬧極了！我跟我家人坐在餐桌旁，慶祝新年。當我們彼此祝福之後，我們就開始吃餃子了。

每年過年的時候，姥姥姥爺、爸爸媽媽都會做餃子給我和妹妹吃。韭菜牛肉餡兒的餃子非常好吃，讓我吃得津津有味！可是，這個珍貴食物的起源是什麼呢？

相傳在一千八百年前的東漢時期，有一位著名的中醫名叫張仲景，被大家稱為「醫聖」。有一年冬天，張仲景終於從很遠的地方回到了故鄉。由於缺少保暖的衣服和足夠的食物，許多人的耳廓因為天氣寒冷遭凍傷。張仲景看到這麼多老百姓處在痛苦中，就下決心幫他們治好凍傷。

張仲景將羊肉、辣椒和草藥揉成一個肉餡兒，然後裹在麵糰中。最後，張仲景把餃子折得像一對耳朵的模樣，在新年那天分給老百姓吃。幾天後，大家的凍傷都好轉了。從那以後，好多人模仿張仲景的食譜，在餃子裡加入各種蔬菜和肉類等來慶祝新年。

在當今的世界中，餃子不僅存在於中國，而且還啟發了其他地方的餃子。從義大利餛飩到非洲的富富，再到中國自己的餃子，這種小吃受到世界各地的歡迎。在中國，許多家庭會在新年時聚在一起包餃子。當外面寒風呼嘯、大雪紛飛的時候，熱氣騰騰的餃子永遠帶給大家的溫暖和親情。

中國 義大利 食譜

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