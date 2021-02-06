二零一六年，我們家和朋友一起去了秘魯的馬丘比丘。我們從庫斯科坐三個小時的火車到馬丘比丘。

第一天晚上我們住在山下小鎮的旅館。第二天早上，我們很早就起來，排隊等要去馬丘比丘公園的旅遊車，排了一個多小時，終於搭上車了。旅遊車翻過好幾座山，才抵達馬丘比丘公園門口，導遊帶我們進入園區。

導遊邊走邊說，為我們介紹馬丘比丘的歷史和有名的景點。導遊告訴我們，馬丘比丘是用石頭建成的，他還告訴我們，印加帝國在一四五零年建了馬丘比丘，是印加帝國拜神和貴族休假的地方。在一五五零年左右，西班牙人為了尋找黃金，占領了印加帝國，但是沒有發現馬丘比丘。直到三百多年後，在一九一一年時有個美國歷史學家發現了馬丘比丘，才讓現在的人知道這個地方。

馬丘比丘展示了印加帝國最強盛時期的文化和建築。在馬丘比丘的山頂上，我們可以看到非常漂亮的風景，高高的山隱沒在雲間。我們走了很多路，看了不同景點，包括太陽神廟、栓日石和三窗之屋，我們還看到了可愛的羊駝。

馬丘比丘雄偉壯觀，它的建築巧奪天工，是印加帝國創造的奇蹟，還被評為世界新七大奇蹟之一。這是個非常值得參觀的旅遊景點。

徐翎凱（加州，爾灣中文學校）

我很喜歡旅遊，因為我喜歡學習新文化、參觀新地方，和嘗試新事物。在冬季，我喜歡去多雪和寒冷的地方；在夏季，我喜歡去森林茂密而不熱的地方。我去過溫哥華、中國 、法國、麻州、紐約 ，還有夏威夷。

我最喜歡的地方是溫哥華。它被美麗的大自然環繞著，又大又有趣。它也靠近惠斯勒自行車公園（Whistler Bike Park），那裡是山地騎行（mountain biking）和滑雪的勝地。

我第二喜歡的地方是紐約，因為它有很多不同的娛樂和好玩的地方，而且我的祖父母就住在波士頓 ，離紐約很近。

冬天，我通常會去波士頓和紐約探望家人，有時會遇上下雪。冬天也是去中國的最佳時機，我在中國也有親人。

暑假時，我喜歡去大熊山騎山地自行車和散步。天氣不太熱，風景也很漂亮。

總之，我喜歡旅行。 無論是探望親人，還是體驗新文化，我都很樂意去任何地方。