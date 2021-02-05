小時候，媽媽每天都會泡一杯蜂蜜溫水，叫我起床。等我刷牙換衣後，早餐已經煮好了，我跟媽媽一起坐在客廳用餐。她會問，功課做完了嗎？書包收拾好了嗎？如果那一天有考試，她就會說：「你已經準備得很好了，沒什麼好擔心的。」然後跟我走去學校，雖然學校只有不到兩分鐘的距離。

媽媽和爸爸支持我做很多事情。有天，我們去拜訪親戚，正好我的表姊有芭蕾 舞表演會。我看得入迷，心想，真希望也可以像她一樣跳舞。正好我七歲要從幼兒園畢業，我的老師推薦我學跳舞。

爸媽聽完考慮了很久，最後還是決定給我報名參加芭蕾舞課。

從第一堂課到最後一堂課，他們盡其所能幫我。每節課，爸爸都送我到教室，從來沒有遲到過；每節課，媽媽都幫我綁頭髮，很多服裝更是她一針一線親手縫出來的。

來到美國 ，我還想繼續跳舞，雖然學校的舞蹈隊要交月費，但他們仍願意付錢讓我參加舞蹈隊。我知道許多人喜歡跳舞，可是沒有辦法上課或參加比賽。我很幸運，有父母的支持，我可以做我想要做的事情。

爸爸媽媽為了我，不怕吃苦，也做了很多事。每天早起上班，載我和弟弟上學，下班了還要準備晚飯。吃完晚飯，他們會幫我們檢查作業。我有地方上學，可以讀書，接受很好的教育 ，這是一件很幸運的事。我很感謝我的父母沒有控制我，他們從來沒強迫我做某些事，或者對我的成績有很高的期望。

這些點點滴滴構成了我的生活。我知道他們做這些事情是發自他們的內心，雖然這都是一些小事情，卻在我的成長過程中滋養了我。沒有他們的幫助，我就不可能在好的環境裡生活。我很感謝他們所做的一切。在我從小到大的這些時間裡，爸爸媽媽所做的每一件事都指引我走向正確的地方。