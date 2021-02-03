小奧比的爺爺老墨菲是位慈祥的老人，總是笑迷迷，話不多，但會輕聲細語給小奧比講故事。小奧比愛爺爺，天天黏著爺爺。可是有些鄰居卻說爺爺是個「怪人」，因為他「摳門」，把「垃圾」當寶貝。

小奧比不明白他們為什麼這樣說，只知道自己很喜歡當爺爺的小助手，他最感興趣的是爺爺一雙神奇的手，配合著工作上形形色色的工具，幾乎可以把一切變廢為寶。

就拿小奧比幫忙垃圾分類回收做例子吧。

星期一，爺爺和小奧比把家裡的廢紙整理了一下。按垃圾分類的規定，廢紙在回收前，紙餐盒、紙容器先要拆開、鋪平和清潔，有油污或有塑膠膜的紙、玻璃紙、貼紙及一些特殊用途的紙，都不能放入回收的廢紙中。由於一家人長期和及時注意整理，所以星期一工作量也不大。

星期二，小奧比幫爺爺把塑料瓶、盒子等容器放在回收箱裡。由於平時都注意沖洗和分類貯放塑料垃圾，星期二檢查一下，保證塑料瓶盒和塑料袋裡沒有液體和雜物就可以了。

星期三，爺爺帶領小奧比做堆肥，他們合力搖動裝廚餘的滾桶。媽媽每天都把做飯過程中產生的廚餘倒進滾筒，有蘿蔔皮、土豆皮、黃葉子跟咖啡 渣。等滾筒裡的廚餘經過發酵、化作堆肥後，就會用在菜園裡。

星期四是垃圾收集日，小奧比把裝垃圾的袋子放到路邊，以便垃圾車可以把它收走。整個星期，他們一家四口只產生了一小袋垃圾。所有包裝品、廚餘、紙品，都經過垃圾分類變成可以循環再用的材料，不可回收利用的垃圾就只有一小袋。

星期五，家裡還有些雜物，比如橡皮筋和鐵絲，爺爺帶領小奧比整理分類、擺放整齊，隨時可以派上用場，比如綁籬笆。

星期六和星期日可以休息了吧？沒有！小奧比繼續幫助爺爺：爺爺負責把釘子從廢木板上拔下來，小奧比負責把釘子撿進鐵罐子；爺爺負責把酒瓶、油瓶洗乾淨，小奧比負責把這些玻璃製品裝進一個大口袋。然後，爺爺開車帶他去回收站賣廢品。雖然只賣了幾美元 ，但是爺爺告訴小奧比，實踐「物盡其用」的努力是不能用錢衡量的。

多麼響亮的一句話啊！那些說爺爺是「怪人」的人，認為現在物質那麼豐富，何必辛辛苦苦做這些雞毛蒜皮的小事。可是小奧比不覺得爺爺怪，爸爸媽媽也常常和他討論什麼是「物盡其用」、怎樣「物盡其用」，支持他做爺爺的小幫手，爸爸還和他一起向爺爺學做「handyman」呢！