在中文學校上課時，老師向我們展示了一些國家的郵票。原來每個國家都有其各自風土、人情的郵票，它們就像一張張名片，介紹著不同國家的文化。

每張郵票上的圖案都很有創意，有人物、風景，還有動物。其中最吸引我的，就是中國 的十二生肖郵票。沒想到小時候張口就會背的十二生肖：鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，還會在郵票上出現。為什麼會有生肖郵票？第一張生肖郵票是什麼？對於生肖郵票背後故事的好奇，充斥在我腦海裡。

十二生肖的文化典故源於中國，生肖郵票就是以十二種生肖動物為圖案的賀年郵票。一輪生肖郵票需要十二年才能發行完成。但是，最早發行生肖郵票的國家並不是中國，而是日本 。

日本在一九五零年發行了世界上第一枚虎年生肖郵票；中國則是在一九八零年發行了由藝術大師黃永玉設計的第一套生肖郵票「猴票」。大家可能會問，十二生肖明明是鼠排在第一位的，為什麼猴年的郵票卻成為第一個被發行的生肖郵票呢？原來，一九八零年正好是猴年。如今，全世界發行生肖郵票的國家越來越多，這也讓我們看到了中國文化在全球的傳播。

在我家，我和媽媽屬牛，爸爸屬狗，所以我特別專注地觀察了老師在課堂上展示的這兩張郵票。郵票裡的牛把頭抬得高高的，像在「哞哞哞」地叫，一副憨厚勤勞的樣子。而狗則身穿漂亮的衣服，把舌頭伸得長長的，好像在說：好熱，好熱呀！但牠還是一動不動地站在那裡，一定是牠的忠誠贏得了人類的信任。

對牛和狗這兩種生肖郵票，我已經觀察了很多次，每次都是邊看邊笑，看上去真是太可愛了！

每張生肖郵票雖然只有方寸大小，但它讓我了解民俗文化、享受快樂。我喜歡它的設計，更喜歡其中的精采故事！