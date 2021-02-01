「居家避疫 」，在充滿災難又持續許久的疫情 中，這個概念已融入我們的日常生活。為了避免遭受新冠病毒感染、保住自己的健康，人們想藉由居家避疫這個方法，慢慢地把疫情之前的正常生活找回來。

過了一年的努力，雖然疫情尚未消失，但我們仍能在安全的狀況下交新朋友、適當運動，還能有一趟愉快的旅遊 。

對我來講，二零二零這年，給了人們一個正面的想法，讓我們有足夠時間反思自己的人生，使大家能更了解自己的情緒，其中也包括我媽媽。

寒假開始，媽媽安排了一趟旅行─跟親戚一起去Dana Point海邊住三天。這趟旅程能給我們全家旅遊和探索媽媽家鄉的機會，我們開心地準備行李要去拜訪媽媽的故鄉。

Dana Point的城市組成基本上很單純，包含有小商家、擴大的購物中心，還有靠著一片大海的住宅區；加上疫情的影響，說實話，除了游泳以外，沒什麼有趣的事情能做。雖然當時的天氣有點冷，我一碰到水，身體立刻跳了出來，甚為可惜；但至少在Dana Point還有驚艷的動人風景可欣賞。

其實，媽媽的目的不是追求興奮或瘋狂的假日旅遊，反而是想好好向我們介紹她清靜、可愛的家鄉。因此，在這趟三天兩夜的旅程中，我們一家陪媽媽一起懷念了這個三十年前她最熟悉的地方；差別在於，現在是在慘烈的疫情中。

然而，這次的旅遊，我們會受到多大的疫情干擾？實際的狀況是，疫情控制我們能去的地點，為了親戚的安全，我們多在郊區活動，免得遇到擁擠的人群，而威脅到親戚和我們的身體健康。不過這些干擾一點沒有影響到我們的興致，我們探索了一個很不錯的熱門勝地，因為我們有一個無所不知的導遊，就是我的媽媽。

在南加州 ，尤其洛杉磯縣的疫情很嚴重，所以目前的社會期望是按照政府實施的安全規定，譬如：戴口罩、保持社交距離、禁止去人潮聚集的地方，即使Dana Point位在橘縣，相信大家也會為了自身健康而遵從規定。

坦白講，除了一些懂得關心個人健康的人，還有很多人因為不想被控制生活日常而不願遵守規定，如果大家一直這樣，這個危機會解決嗎？社會已經失業、限制、忍耐了快一年，而今人們最好奇的疑問就是，我們還需要熬多久？