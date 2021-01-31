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我的名字

劉宛蓁（紐約，慈濟人文學校）

在一次的中文課，我學到中國古代人怎麼幫天上的行星取名字，覺得非常有趣！看起來像水一樣清的叫水星，像金子一樣亮的叫金星，像火一樣紅叫火星，像木頭顏色的叫木星，像土一樣黃的叫土星。

我問爸爸為什麼會幫我取名字叫劉宛蓁呢？爸爸說，我們劉家有族譜，每一代小孩子的名字要跟著族譜取，我這一代的男生名字中間要有「承」字，女生名字中間則要有「靜」字。

可是，為什麼我的名字裡面沒有「靜」這個字呢？

原來是因為奶奶請算命師算過我的生辰八字，發現「靜」這個字並不適合我，所以算命師讓奶奶幫我取名字叫宛蓁，就是很茂盛的意思。

戎勝華（紐約，慈濟人文學校）

我的名字是戎勝華。戎是我的姓，意思是與戰爭有關的東西。有一個詞是戎馬，戎馬的意思就是兵馬。

勝是因為外婆在想名字時，她去找算命仙，算命仙說我的名要有十七畫。媽媽和外婆本來想叫我大華，因為我的姊姊叫小華，可是因為我比我姊姊小，所以用大華就不是那麼好。而且，如果我的名字是戎大華，有些人可能會想到大華超市，有點奇怪。而爺爺本來要叫我寅，因為寅是小老虎的意思。可是媽媽說寅不好念。

最後媽媽和外婆決定用「勝」，因為我屬虎，而勝左邊是月，月就是肉；如果我的名字有勝，表示我一輩子都不會餓，勝又有勝利的意思。

最後，華是我的族譜字。華的意思就是中國人，也是花的古字。有一個詞就是華夏。華夏就是中國古代的名字。

所以這就是我的名字「戎勝華」的由來。

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