我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

我與愛好

黃嫻靜（紐約，鳴遠中文學校）

我叫黃嫻靜，是個性較內向的直覺型女孩。同時，我也是個感受型的人，還是個展望人士，做事非常謹慎。我之所以能把自己的性格描述得這麼詳細，完全是依靠網路。

沒錯，我的愛好就是跟網路打交道，例如：刷微博、玩智力測驗、跟微信朋友聊天等等。這個愛好在我的成長過程中，特別重要，每當我在作業上遇到難題，我只需要上谷歌網站，就可以知道怎樣找到答案，也可以直接獲得答案。正如我剛才說的，我能把自己的性格描述得這麼詳細，完全是依靠網路─我是在網路上做了一個性格測驗的。

測驗結果顯示，我擁有調停者人格，我不明白這是什麼意思，就去問媽媽，而媽媽卻說：「你既然有空閒時間看這些無聊的東西，那就應該有空去寫作業。」我說：「我所有的作業都已經完成了。」這時，我的爸爸走了過來，他說：「既然你沒作業，那我就給你弄一些作業吧。」

話音剛落，我爸就去房間給我找作業了。我想，我父母應該不是非常讚同我的愛好吧。

張芷頤（紐約，鳴遠中文學校）

我是張芷頤，我是一個開朗、聰明又努力學習的女孩子。我的愛好是打羽毛球、排球和游泳

打排球對我來說很健康、很有好處。我跟朋友天天去練習，漸漸地進步了不少。我剛開始學排球的時候，一點都不會玩，常被人笑，不過我真的喜歡打排球，所以堅持下來。就這樣，我排球技術進步了。

打羽毛球也是我最喜歡的愛好之一，因為這也是我家裡的傳統。我喜歡到可以從早打到晚，我的夢想是成為羽毛球選手。

我也很喜歡游泳，因為游泳完會讓我覺得很舒服、很涼爽、很有力氣，游泳使我很健康。而比賽就是我最喜歡的時間，因為我知道我會贏，我很有信心，同時也因為有朋友在旁邊鼓勵我，使我在比賽中更努力。

我的愛好對我很重要，因為我可以保持健康，也可以認識新朋友。

游泳 微信 紐約

上一則

大丸百貨

下一則

相聚離開都有時候

延伸閱讀

前游泳冠軍 轉軌道培育新一代

前游泳冠軍 轉軌道培育新一代
疫情生活 北郡中文學校線上演講比賽

疫情生活 北郡中文學校線上演講比賽
夏樂市中文學校結 線上發表成果

夏樂市中文學校結 線上發表成果
路跑男寒冬跳湖「破冰救狗」直呼：沒練過不要學！

路跑男寒冬跳湖「破冰救狗」直呼：沒練過不要學！

熱門新聞

黛安∕圖

被謀殺的律師（下）

2021-01-23 02:02
圖╱曾華容

碗粿

2021-01-27 02:06
LA日前出現一個寫有「紐約死了，別回來」廣告牌。

LA出現「紐約死了」廣告牌 藝術家：沒有你城市好好的

2021-01-27 18:00

父親的家

2021-01-25 02:07

我接種了新冠疫苗

2021-01-25 02:01
黛安∕圖

被謀殺的律師（上）

2021-01-22 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇