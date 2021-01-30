我叫黃嫻靜，是個性較內向的直覺型女孩。同時，我也是個感受型的人，還是個展望人士，做事非常謹慎。我之所以能把自己的性格描述得這麼詳細，完全是依靠網路。

沒錯，我的愛好就是跟網路打交道，例如：刷微博、玩智力測驗、跟微信 朋友聊天等等。這個愛好在我的成長過程中，特別重要，每當我在作業上遇到難題，我只需要上谷歌網站，就可以知道怎樣找到答案，也可以直接獲得答案。正如我剛才說的，我能把自己的性格描述得這麼詳細，完全是依靠網路─我是在網路上做了一個性格測驗的。

測驗結果顯示，我擁有調停者人格，我不明白這是什麼意思，就去問媽媽，而媽媽卻說：「你既然有空閒時間看這些無聊的東西，那就應該有空去寫作業。」我說：「我所有的作業都已經完成了。」這時，我的爸爸走了過來，他說：「既然你沒作業，那我就給你弄一些作業吧。」

話音剛落，我爸就去房間給我找作業了。我想，我父母應該不是非常讚同我的愛好吧。

張芷頤（紐約 ，鳴遠中文學校）

我是張芷頤，我是一個開朗、聰明又努力學習的女孩子。我的愛好是打羽毛球、排球和游泳 。

打排球對我來說很健康、很有好處。我跟朋友天天去練習，漸漸地進步了不少。我剛開始學排球的時候，一點都不會玩，常被人笑，不過我真的喜歡打排球，所以堅持下來。就這樣，我排球技術進步了。

打羽毛球也是我最喜歡的愛好之一，因為這也是我家裡的傳統。我喜歡到可以從早打到晚，我的夢想是成為羽毛球選手。

我也很喜歡游泳，因為游泳完會讓我覺得很舒服、很涼爽、很有力氣，游泳使我很健康。而比賽就是我最喜歡的時間，因為我知道我會贏，我很有信心，同時也因為有朋友在旁邊鼓勵我，使我在比賽中更努力。

我的愛好對我很重要，因為我可以保持健康，也可以認識新朋友。