二零二零年最後一天，時間老人走到新年鐘聲快敲響的那一刻，聽到一群數字在竊竊私語。原來是客廳掛曆最後一頁的數字，從一到三十一，正交頭接耳。

三十一率先抱怨：「我是最後一崗，新掛曆怎麼還不露面？」接著，八扭著腰說：「主人不敢去超市買新掛曆。」六氣鼓鼓地責問：「主人一大把年紀，出門染上新冠病毒，你敢負責？」一也替主人辯解：「不買新掛曆也不礙事，打開手機 就知道今天是哪天。」五張大著嘴反駁：「誰說不礙事，主人把掛曆當記事本，每個日子的方格子裡都寫得滿滿的。」

這時，掛曆四月那頁傳出了聲音，原來是蹲在角落的二：「想知道主人四月二日的經歷嗎？我念給你們聽。」於是，大家靜靜地聽，那個方格裡寫著：「想做梅子酒，去買日本 清酒。顧客都從店裡出來後，我才敢進去。沒想到裡面很小，和四個店員擦身而過，怪嚇人的！」二剛念完，這頁的十六接著念他方格裡的蠅頭小字：「從酒店出來已經十四天，總算平安無事。」數字們聽了很心疼，主人為了安全，日常用品都是網購，但他愛喝的酒是沒法網 購的。

看來這位老爺子離不開掛曆呀，時間老人靈機一動，對嘰嘰喳喳的數字說：「掛曆每頁的反面不是空白的嗎？你們趕快跳到反面去，重新站隊，組成新的二零二一掛曆！」數字都是小精靈，一聽就懂，又能為主人服務一年，跳跳蹦蹦地去尋找屬於自己的方格子。

嫦娥知道了，特別提醒小精靈們：「別忘了二零二一年的中秋節是在九月二十一日！」銀河邊的牛郎織女知道了，特別提醒小精靈們：「別忘了七夕節是在八月十四日！」灶王爺知道了，特別提醒小精靈們：「別忘了除夕夜是在二月十一日！」土地公知道了，特別提醒小精靈們：「別忘清明節在四月四日！」

空中傳來時間老人提醒小精靈們的二十四節氣歌：「立春雨水漸，驚蟄蟲不眠，春分近清明，採茶穀雨前；立夏小滿足，芒種大開鐮，夏至才小暑，大暑三伏天；立秋處暑去，白露南飛雁，秋分寒露至，霜降紅葉染；立冬小雪飄，大雪兆豐年，冬至數九日，小寒又大寒。」

天快亮了，牆上的掛曆煥然一新。主人該醒了，三百六十五個數字精靈喜氣洋洋，等待著迎接年邁的主人。