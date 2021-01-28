我媽媽喜歡集郵，所以爸爸每次去郵局寄東西，都會幫媽媽買很多五彩繽紛的郵票。爸爸把郵票交給媽媽的時候，媽媽都非常高興，馬上把郵票拿到自己的房間裡，然後拿出一本大冊子，把郵票一張一張、仔細地放到裡面。

有天，我問媽媽：「你為什麼喜歡集郵？」媽媽回答我：「因為我覺得每張郵票都有它自己的故事，幫助我們增長知識。」而且，媽媽還告訴我，她是在像我這麼大的時候開始集郵的。她說那時候，家裡不是很寬裕，她需要從自己每個月的生活費省出買郵票的錢。雖然生活比較艱苦，但她還是每個月都期待能收集到她喜愛的郵票。

媽媽有很多集郵冊，裡面的郵票可多啦！有各種花卉的、動物的，還有各種節日的郵票。此外，媽媽還收集了很多來自世界各地的郵票，像澳洲 的大堡礁、英國 的大笨鐘、羅馬的競技場，還有阿拉斯加的北極光郵票等。看到這些郵票，我覺得很酷，因為她把整個世界都收集到了一本小小的冊子裡。

雖然我沒有興趣集郵，但是每次看到媽媽收到郵票時那麼開心，我就想幫助媽媽收集郵票。每次，郵差一來，我就會跑到樓下拿信。我一看到有漂亮的郵票，就會馬上用剪刀精心剪下來，送給媽媽。見媽媽綻放的笑顏，感覺我就像一個爆開的氣球，幸福充滿了我的心房。