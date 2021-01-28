我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

媽媽的集郵冊

黃昕梅（紐約，人力中心中文學校）

我媽媽喜歡集郵，所以爸爸每次去郵局寄東西，都會幫媽媽買很多五彩繽紛的郵票。爸爸把郵票交給媽媽的時候，媽媽都非常高興，馬上把郵票拿到自己的房間裡，然後拿出一本大冊子，把郵票一張一張、仔細地放到裡面。

有天，我問媽媽：「你為什麼喜歡集郵？」媽媽回答我：「因為我覺得每張郵票都有它自己的故事，幫助我們增長知識。」而且，媽媽還告訴我，她是在像我這麼大的時候開始集郵的。她說那時候，家裡不是很寬裕，她需要從自己每個月的生活費省出買郵票的錢。雖然生活比較艱苦，但她還是每個月都期待能收集到她喜愛的郵票。

媽媽有很多集郵冊，裡面的郵票可多啦！有各種花卉的、動物的，還有各種節日的郵票。此外，媽媽還收集了很多來自世界各地的郵票，像澳洲的大堡礁、英國的大笨鐘、羅馬的競技場，還有阿拉斯加的北極光郵票等。看到這些郵票，我覺得很酷，因為她把整個世界都收集到了一本小小的冊子裡。

雖然我沒有興趣集郵，但是每次看到媽媽收到郵票時那麼開心，我就想幫助媽媽收集郵票。每次，郵差一來，我就會跑到樓下拿信。我一看到有漂亮的郵票，就會馬上用剪刀精心剪下來，送給媽媽。見媽媽綻放的笑顏，感覺我就像一個爆開的氣球，幸福充滿了我的心房。

澳洲 英國

上一則

一夫一妻變多夫多妻

下一則

冬日疙瘩湯

延伸閱讀

背叛盟友？「英版川普」被爆 樂見川普本尊下台

背叛盟友？「英版川普」被爆 樂見川普本尊下台
美國郵政遞送延誤 喬州複選結果還得等

美國郵政遞送延誤 喬州複選結果還得等
《辛丑年》郵票牛年郵票 北京首發

《辛丑年》郵票牛年郵票 北京首發
郵票上的故事

郵票上的故事

熱門新聞

黛安∕圖

被謀殺的律師（上）

2021-01-22 02:02
黛安∕圖

被謀殺的律師（下）

2021-01-23 02:02
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜

2021-01-21 22:55
圖╱曾華容

碗粿

2021-01-27 02:06
LA日前出現一個寫有「紐約死了，別回來」廣告牌。

LA出現「紐約死了」廣告牌 藝術家：沒有你城市好好的

2021-01-27 18:00

父親的家

2021-01-25 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點