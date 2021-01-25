因為疫情 的關係，我們全家大半年都不敢出門。前陣子疫情稍微穩定了一點，我提議去玩飛索（zipline）。

爸爸開了一個多小時的車帶我們去Pacific Crest渡假區，到了那裡，由於媽媽不喜歡這麼刺激的活動，所以她在旁邊的咖啡 屋等。我和爸爸、姊姊先去買放在頭上的相機，然後跟另外四個人一起坐車上山。山路很陡峭，駕駛又開得很快，轉彎就像坐雲霄飛車一樣可怕。我們生怕會掉下山，都緊張地大叫。

開了十幾分鐘，終於到達目的地。他們教我們控制方向、速度，還有怎麼停下來。我是第一個上去的，戴著手套，抓緊纜繩，工作人員幫我把身上的裝備和纜繩綁在一起。我腳一放，就滑下去了，當我看到工作人員對我比手勢時，我把手壓在纜繩上，慢慢停下了。

後來，我們又玩了兩個飛索。接下來就去玩另外一種活動─垂降（rappel），就是從樹上跳下去。我還是第一個，但我太害怕了，不敢往下跳，所以工作人員趁我不注意把我推下去。下去的速度不是很快，其實挺好玩的。

我們爬了五到十分鐘，拍了些照片，就去玩空中樓梯。中間是木頭，兩旁有繩子，木頭中間還有空隙。爬樓梯的時候，晃得很厲害，尤其是前後有人走動時，晃得更厲害。雖然距離不是很長，但是因為害怕的關係，還是覺得蠻遠的。

接下來玩的是最快最高的飛索，比自由女神 像還要高！因為已經玩過好幾次，所以沒那麼害怕了。在飛行過程中，我往下看到大自然的風景非常漂亮。玩這個飛索時，我和爸爸、姊姊都因為煞車煞得太早，工作人員接不到我們，只好爬回去。但是我年紀太小了，力氣不夠，他們丟了一條繩子讓我接住，然後把我拉過去。

空中橋是所有活動中最恐怖的一個，因為非常高，晃動得更厲害，木板又窄，走的時候眼睛需要看著木板。在看木板的同時，會看到下面是很深的山谷還有小溪，更加地可怕。

已經嘗試過自己控制飛索的活動，以後有機會，我還是比較想玩不需要自己控制的飛索。希望疫情趕快結束，我們又可以自由自在地出去旅行和遊玩了。