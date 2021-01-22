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成語讀後感

江希嫻（紐約，人力中心中文學校）

最近，我們學習了成語故事「胸有成竹」。這個成語故事講述的是在古時候，有一個著名畫家叫文與可，他多才多藝，但以繪畫最為突出。

文與可之所以畫竹子畫得特別好，是因為他對竹子有特殊的愛好。平時對竹子的觀察細致入微，日積月累，竹子的各種形態都深深地印在他的腦海裡，只要在畫紙前一站，平日觀察到的各種形態竹子立刻浮現眼前。所以每次畫竹子，他都從容自信，畫出的竹子特別生動。

讀完這個故事後，它讓我懂了，無論學習或做事，都要靠平日的努力，一點一滴去弄清弄懂，做到心中有數，到考試的時候，就能又快又好地完成答卷。寫作文也一樣，有時候我覺得很難，但只要在心裡從頭到尾把要寫的內容細想一遍，好好梳理一下，然後再動筆寫，就能寫得很順暢。

這個故事還讓我明白了，做任何事情只要先有準備，就能做得又快又好。

李宇華（紐約，人力中心中文學校）

我讀了「半途而廢」這個成語故事後，給我很大的啟發。

故事中的主人翁樂羊子，出去求學讀了一年書就回家了，讓他的妻子很傷心。後來，在妻子的啟發下，他明白了學習靠日積月累，不能半途而廢。從此發奮努力，終於完成了學業。

我覺得學習和做其他事情都一樣，必須堅持全部完成後，才能去做其他事情。如果一個人常常做事做一半就放棄，有始無終，那他最後會連一件事都做不好。

教育是很重要的，如果你要上學，你就要認真努力地學習，直到完成學業前，不能半途而廢，否則就一事無成。

陳慧潔（紐約，人力中心中文學校）

學習《三字經》的時候，對我印象最深刻的是「孟母三遷」的典故。 這個典故告訴我，除了要努力學習之外，更要感恩父母為我們所做的一切。父母所做的事情都是為我們好。

「孟母三遷」這個故事，說的是一個母親為了給兒子有好的學習環境，搬家三次。孟母希望居住的環境能對孟子有好的影響，對他的學習有所幫助，長大之後才能成為一個對社會有用的人。

在學習這個典故時，讓我想起我的媽媽。媽媽也是為了給我和弟弟有一個好的學習環境，特地搬家到一個好學區，讓我和弟弟都進一所好學校。所以，父母是多麼用心良苦啊！

紐約 教育 學區

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