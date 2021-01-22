去年冬天我們去芝加哥 玩，也探望爺爺、奶奶、叔叔、嬸嬸和表弟，我們好開心。

每次去芝加哥，最高興的就是能跟弟弟、姊姊一起玩雪。我們到了芝加哥爺爺奶奶家，第二天我就問弟弟和姊姊說要不要做雪人？他們說：「要，我們一起做雪人吧！」

爸爸媽媽帶我們去公園玩雪，雖然公園裡還沒有很多雪，但我們還是決定玩雪球大戰。姊姊很會做雪球，我和弟弟負責努力丟。我們玩得很高興也玩得很累，然後就回爺爺奶奶家。

當天晚上下雪了，我們都很開心，希望出去玩雪做雪人。但媽媽說：「今天太累了，早點睡覺，明天再出去玩。」所以，我們就睡覺了。

第二天早上，吃完早餐的甜甜圈和雞蛋 ，我們就去外面玩雪、做雪人。姊姊和弟弟在遠遠的地方打雪仗，我自己做完雪人，回家找到一個胡蘿蔔放在雪人的臉上，然後也拿了我的帽子放在雪人頭上。當我把帽子放在雪人頭上的時候，雪人突然開口說：「你好，我是雪人！你叫什麼名字？」

我說：「我的名字是林頌愛。」

雪人說：「妳要不要玩捉迷藏？」

「好啊！」我立刻開始跑，雪人在後頭追。

我跟雪人在雪地上跑來跑去，玩得很高興。突然雪人對我說：「我肚子餓了。」

同時，我也覺得累了、餓了，於是我帶著雪人去買麵包和水果。

我說：「我知道一個地方有很好吃的甜甜圈！」所以，我們去買了一些甜甜圈，我也買了爸爸、媽媽、姊姊和弟弟的份。

我跟雪人一起吃完甜甜圈，兩人說聲再見，我就回家了。回到家，姊姊和弟弟早就累得睡著了，媽媽和爸爸很開心我買了甜甜圈給他們。我也累得睜不開眼睛，洗完熱水澡就睡了。

第三天早上起床，我跟姊姊弟弟跑出去找雪人，但是雪人不見了。雖然我們又做了新的雪人，但再也沒碰過會說話的雪人了。