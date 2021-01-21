我是一個初中生，疫情 從去年三月突然變得嚴重之後，學校從停課發展到全面上網課。作為學生，也有許多酸甜苦辣。

在這短短的六個月網課當中，我覺得上網課學習不到東西。因為現在上網課的時間縮短了許多，以前的上課時間是早上八點二十到下午兩點四十，現在只有從早上八點四十五上到中午十二點十五，基本上只有幾個鐘頭。

此外，還有幾個因素：首先是網路不穩定造成了上課的干擾。再來，因為是網課，所以家中若有狀況也容易受干擾。又因為沒人限制學生聽課時不能做什麼，有的人會邊上課邊吃東西，甚至是打瞌睡，老師根本管不到。學校也沒有硬性規定學生必須打開螢幕或麥克風，所以這也造成了另外一個問題，就是學生與老師，以及學生與學生之間都沒有互動。

我認為上網課完全沒有制度，老師也不嚴格要求學生完成功課，這造成了學生嚴重偷懶的現象！

還有，考試測驗的時候，也無法有一定的程度標準，因為大部分的人都可以作弊，而老師也無可奈何。

上課的時間已經很短，到了午餐時間，大家都紛紛離線了。若有不懂的問題要請教老師，有些老師會開放時間給學生問問題，但有些老師不會，學生必須另外找時間去請教老師。也因此，就算有問題，很多學生也會放棄詢問。

在學校的時候，午餐時間是大家最期待也最好玩的，大家可以互相交換食物，也能打罵嬉戲，現在完全不行了，非常無趣。學生跟學生之間如果不是好朋友，根本沒有聯繫，就算是好朋友，也就只能打電話或視訊，不能見面，所以互動有限，感覺差了許多！

此外，軍樂課根本無法上，更不要說之前有郊遊旅行這樣的活動，全部無法進行！體育課也只是看錄影帶。各式各樣的團契都必須停止，因為無法聚集討論問題。

以我個人來講，其實上網課的影響不算太大，因為節省了上下課的通勤時間，我可以睡得晚一點；因為網課的時間較短，我也能有更多時間寫作業、做其他的課餘活動。

雖然我覺得上網課有利有弊，但是我還是希望大家都盡快完成疫苗 接種，所有人都平安健康，生活盡快恢復到原來的樣子！

這是我二零二一年的心願，希望在今年盡快能實現！