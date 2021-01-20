在印度 洋上，有個與世隔絕的小島，島上有一片一片的森林，像屏風般圍繞著整座島嶼。這裡是一個古老的陸地，據說恐龍 也曾經在此居住過。而在這神秘的森林裡，如今住著一大群不同顏色的神奇小精靈─狐猴。

早晨，陽光照著森林走廊，幾隻臉兒像狐狸、長著大眼睛的紅色狐猴跳上了樹枝。牠長長的尾巴在樹上豎立著，圓溜溜的眼睛轉動著，懶洋洋地蹲在那曬太陽。離牠不遠的地方，有兩隻小狐猴互相追逐，不一會就一起跑到樹頂上了，這裡是小鳥的家園。只見牠們淘氣地掏出兩個鳥蛋，然後邊跑邊拋，一來一回地拋接著，十分開心。

另一邊有群灰色狐猴，拖著尾巴，一蹦一跳地圍著一個蜂巢觀看。牠們嘰哩咕嚕地叫著，這時，一隻狐猴突拿起蜂巢聞了聞、用手掏了掏，有東西流出來了！「我知道了，這是蜂蜜！」其他夥伴見此，一擁而上，品嘗起來。

這時，越來越多狐猴聞聲而來，十分熱鬧。這隻灰色狐猴趕緊抱起蜂巢跑走了。牠越過一道又一道的森林走廊，後面的狐猴們緊追不捨。在一片寬闊的草地上，不遠處有塊大岩石。水從上而下流淌，在近處可清楚地看見身披黑皮毛、白色臉蛋的狐猴，一隻一隻、從上而下地排隊汲水。

灰色狐猴心想，「哦，我來到節尾狐猴的領地了。」牠有禮貌地向大家打招呼，又匆匆離開。原來在這個島上，節尾狐猴是最有權威的族群。

不一會，節尾狐猴們搖搖擺擺、一隻一隻地排隊回來了。走在最前面的狐猴蹲下來了，在牠白色臉毛之中，大而圓的眼睛充滿了智慧，閃閃地轉動著。此時此刻，節尾狐猴們，一隻隻蹲下了，牠們是如此整齊有紀律。遠遠望去，牠們的長尾巴像一面面黑白相間的旗幟插在地上。

節尾狐猴最喜歡面對大海曬太陽，身體被曬暖後，日光浴就結束了。然後牠們會成群跑到森林裡摘果子，爬到樹頂嬉戲；天氣熱時牠們會到海邊游泳 ；看到美麗的蝴蝶，牠們會在後面追趕，累了便會靜靜地盤坐在沙灘上、雙手合掌，像僧人「冥想」，讓人不可思議。風吹著樹林、浪花衝擊沙灘，節尾狐猴們動也不動，沉浸在自己的世界裡。

夕陽西下，這些神奇小精靈，悠然自得的身影，在這古老的森林走廊裡，和著海風的旋律，就像一幅美麗的圖畫，讓人久久不能忘懷。