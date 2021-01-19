一年夏天，我和家人去中國度假。這趟旅程是我們期待已久的，因為我們已經有六年沒有和親友相聚了。

整趟飛行需要近十三個小時，終於，飛機抵達中國廣州的機場。

我們的行李很多，大約有十袋，多是買給親友們的禮物。在機場門口，我看到很久不見的親人，見到外公外婆時，我特別激動，馬上跑過去給他們一個大擁抱。大家見面後有說不完的話，歡樂的氣氛充滿了三輛小車。吃飽飯後，外公和我一起去接表弟放學。在路上，外公給我兩百美元，說獎勵我讀書成績好，我知道外公很疼我，心裡很開心。

兩天後，我們全家去日本 玩五天，品嘗很多日本美食。日本人很友善，城市很乾淨，我非常喜歡。結束了日本之旅，我們去香港 拜訪媽媽的朋友。不巧，香港那陣子有示威遊行，我們的酒店距離示威區很近，幸好沒有影響到我們。

我們在香港住的飯店房間很大很漂亮，還可以眺望大海。我和姊姊都以落地窗外的景色做背景，拍了很多照片。晚上，媽媽的朋友請我們去海鮮市場吃飯，我們吃了許多紐約吃不到的海鮮，非常鮮美！

離開香港後，我們緊接著展開澳門 之旅，走遍澳門的旅遊熱點。我們一路逛到晚上，就去一家酒樓吃飯。碰巧那天是媽媽生日，媽媽好久沒有和家人慶祝生日了，格外開心。我也偷偷許了個願：祝爸媽身體健康。

隔天，我們從澳門回到廣州，又在廣州玩了兩天，然後去廣東的另一個城市「順德」探望叔叔。叔叔是一位藝術家，他很喜歡寫書法，在當地挺有名的，他還親自寫了一幅字畫送給我們，爸媽開心極了。

結束了順德之旅，我們回到廣州的旅店，在廣州逛了幾天，感受一下這些與紐約完全不一樣的城市氣氛、風俗民情。廣州的商場好多新玩意，我們隨意買了很多的東西，渴了就買杯星巴克，廣州的草莓口味星巴克真的好特別！

開心的時間總是過得很快，感覺沒幾天，一個月就過去了。我們回紐約前，大家又聚在一起提早為我慶生，當晚我是主角，當然是最開心的，那天我又許了個願：希望年年都有一個開心難忘的旅程。