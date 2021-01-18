二零二零真是奇怪的年頭，開始時還好，後來卻變得很糟糕。雖然這年是個災難年，但我也從中學到了些東西，變得成熟了。

新年剛開始時，我去了科學營。我在那裡玩得很開心，這時我都還沒感覺到中國 已經爆發了嚴重的新冠病毒疫情 。

二月的時候，疫情開始從中國傳到美國 ，我們也慢慢地受到了影響。雖然中國正在經歷這個可怕的疫情，我們還沒感覺到對我們的威脅。

到了三月，學校都要關閉了，我們才發覺這個疫情真的很嚴重。學校關閉後，我們必須在網上學習，我的舞蹈課也變成了網上教課。

四月到五月都在家裡面困著。我每天讀書、看電視劇，無聊的很。即使朋友約我見面，我也不敢去，因為我們家有老人，怕被傳染。

暑假開始了，我以為疫情會好轉，但是我錯了。我的朋友每天都問我可不可以去外面玩，我一次又一次地拒絕了他們，我選擇跟家人一起看電視和玩遊戲。

我上中學了，我們繼續上網課。跳舞的時候，我的舞蹈學校發現有兩個學生得到新冠病毒，而且我跟他們一起排練過Nutcracker。我們非常擔心，所以我必須要隔離兩個星期，爸爸媽媽也帶我去檢測新冠病毒，幸好結果是陰性。

雖然這一年非常糟糕，但我學會了忍耐和愛，希望二零二一年能帶給我們平安、健康及幸福！