我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

我的2020年

趙彥如（加州，爾灣中文學校）

二零二零真是奇怪的年頭，開始時還好，後來卻變得很糟糕。雖然這年是個災難年，但我也從中學到了些東西，變得成熟了。

新年剛開始時，我去了科學營。我在那裡玩得很開心，這時我都還沒感覺到中國已經爆發了嚴重的新冠病毒疫情

二月的時候，疫情開始從中國傳到美國，我們也慢慢地受到了影響。雖然中國正在經歷這個可怕的疫情，我們還沒感覺到對我們的威脅。

到了三月，學校都要關閉了，我們才發覺這個疫情真的很嚴重。學校關閉後，我們必須在網上學習，我的舞蹈課也變成了網上教課。

四月到五月都在家裡面困著。我每天讀書、看電視劇，無聊的很。即使朋友約我見面，我也不敢去，因為我們家有老人，怕被傳染。

暑假開始了，我以為疫情會好轉，但是我錯了。我的朋友每天都問我可不可以去外面玩，我一次又一次地拒絕了他們，我選擇跟家人一起看電視和玩遊戲。

我上中學了，我們繼續上網課。跳舞的時候，我的舞蹈學校發現有兩個學生得到新冠病毒，而且我跟他們一起排練過Nutcracker。我們非常擔心，所以我必須要隔離兩個星期，爸爸媽媽也帶我去檢測新冠病毒，幸好結果是陰性。

雖然這一年非常糟糕，但我學會了忍耐和愛，希望二零二一年能帶給我們平安、健康及幸福！

疫情 中國 美國

上一則

尋找阿蒙（一）

下一則

花落我家

延伸閱讀

WHO新冠病毒溯源國際專家 14日赴中考察

WHO新冠病毒溯源國際專家 14日赴中考察
研究：武漢16.8萬人曾染疫 比官方數據多3倍

研究：武漢16.8萬人曾染疫 比官方數據多3倍
壓了2年 3度改名 章子怡首部電視劇「上陽賦」亮相

壓了2年 3度改名 章子怡首部電視劇「上陽賦」亮相
人口首度負成長！2020年新生兒僅16萬5249人

人口首度負成長！2020年新生兒僅16萬5249人

熱門新聞

大師蠟像摩耶精舍內部存放張大千的蠟像，供民眾瞻仰。（本報資料照片）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 他轉賣1.3億台幣遭起訴

2021-01-15 00:10
作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）

李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

2021-01-11 21:01
武俠小說家古龍。（本報系資料照片）

天涯一旦成知己

2021-01-11 02:02
英國倫敦交響樂團首席指揮拉圖將離職，並加入德國巴伐利亞廣播交響樂團擔任首席指揮。(美聯社)

倫敦交響樂團指揮拉圖「跳槽」德國 衝擊英古典樂界

2021-01-11 10:01
吳孟芸∕圖

渴望歲月靜好

2021-01-13 02:02

問情為何物

2021-01-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒