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造紙的故事

陳姮沂（加州，天普教育）

你知道紙是怎麼發明的嗎？

紙是中國的一個發明，但在中國還沒有紙之前，人們都是把字寫在動物的骨頭上。因為在動物的骨頭上寫字很不方便，所以中國人開始把字寫在串起來的竹片上，這個發明叫造冊。一部書要用很多冊做出來，這讓搬運書很不方便。

到了公元一百年的時候，有一個叫蔡倫的人發明了紙，他在鍋子裡放了破布、樹皮、絲綿和破魚網。接下來，蔡倫把水加進鍋子裡煮成紙漿，再用長方形的網子把紙漿撈起來烘乾。這就是我們最早的造紙。

現在，人們生活中少不了紙，紙有很多功能。紙可以用來列印東西、畫畫、寫字等等；紙也有很多種類，比如：包裝紙、白紙和報紙。我常常會用紙來寫功課、做摺紙的勞作和列印東西等等。我覺得紙是一個很偉大的發明，你覺得呢？

陳幼昕（加州天普教育）

你每天都會用到至少一張紙，但是你知道紙是怎麼被發明的嗎？

在很久以前，還沒有紙的時候，人們都會在石頭和動物骨頭上寫字。之後人們把竹子串成一排，這就叫造冊。但是，寫一本書需要很多冊，搬運又麻煩又重。

後來，有一個叫蔡倫的人，把破布、樹皮、破魚網和絲棉一起放進鍋子煮成紙漿，再把紙漿拿出去曬乾成形，就變成張紙了！

現在，紙有很多不同種類，像是：包裝紙、衛生紙和彩色紙等等。紙在生活裡幫助了我們，但是紙也造成了一些問題。

造紙需要砍樹，但一棵樹苗需要花很長的時間才能長成大樹。如果想幫忙改善這個問題，你可以做這些事情：少用一點紙，不要浪費紙張，也可以回收紙再利用，讓我們一起幫助我們的地球吧！

中國 加州 天普

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