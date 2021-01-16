現實生活中，我們都要讀書，有些人還全職讀十幾二十年的書。老師說，書是我們的朋友，也是一位品德高尚的老師，所以我們在學校的作業中，每天有三十分鐘讀書時間。

讀書能讓我們學到生動的好詞、好句和精采的段落，還有恰當的成語，這些能增長我們的知識，提高我們的寫作水平，拓展我們的想像力。

多讀書能讓我們成為一個有文化的人，因為從書中會學到很多我們不知道的人和事。

讀書，也會改變一個人的修養，成為一個通情達理、謙和有禮的人，這樣就更有利於我們與他人溝通，有助於我們和同學友好交流、共同學習，也讓我們認識更多好朋友，在有難題時不會慌張，冷靜思考、勇敢應對。

書就是我們成長過程中必須依靠的工具，所以我們必須多讀書，才會有所成就。希望同學們和我一樣熱愛讀書，讓我們跟書成為好朋友吧！

陳梓訢（紐約 ，人力中心中文學校）

讀書的好處很多。讀書有時讓我們興奮快樂，有時也讓我們悲痛鬱悶，有時還會讓我們憤怒生；讀書還能幫助我們了解不同的東西，比如歷史、文學和科學技術等等。

讀不同的書，就學到不同知識。讀關於企業的書，就會了解企業機構的運作、優點和缺點；讀關於慈善機構的書，就會明白慈善機構的作用和意義。

讀書為什麼可以讓人快樂呢？因為當你認真讀書時，你的情感就會投入到故事中，隨著情節而流露你的喜怒哀樂。特別是當你讀到自己喜歡的書，你的快樂會加倍。當你讀到自己覺得有趣的部分，你就會很想知道接下去會發生什麼，這是很讓人激動的讀書體驗。

讀書讓你學會更好地交流。一旦你從書中學會怎麼表達字詞或一句話，就能正確地應用到日常生活中；書讀越多，表達能力就越好。

正如你看到的，讀書可以幫人們很多事，讓你開心快樂、更好地交流、認識不同事物，從而變得聰明、能幹、內心強大。所以，讀書是很重要的，讀書是我們一生中不可缺少的事情。