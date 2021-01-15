有一天上中文課時，老師問我：「曉宇，你最喜歡什麼運動？」我想都沒想就大聲回答：「滑雪 ！」

那是我還很小的時候，有一次爸爸媽媽帶著我和姊姊去加州 著名的滑雪勝地「太浩湖」玩。他們牽著我的小手在軟軟的雪地上走，冰涼的雪花不時打在我臉上，可我一點都不覺得冷。後來爸爸又把我抱起來，放在一個輪胎上，拖著我從小雪坡上滑下來，我非常高興，這比坐溜滑梯好玩多了！從此，我便愛上了滑雪，常常求爸爸媽媽帶我去雪地上玩。

四歲時，我第一次上滑雪課，上課時老師講解一些滑雪的技巧，我聽起來覺得很容易，但實際上做起這些動作就很難了，我不知道摔了多少次，上完課屁股都疼了，褲子也濕了。不過我還是堅持下來，上了大概三天的課，我終於學會了控制速度和雪橇。

上完課之後，爸爸開始帶著我在最簡單的滑雪綠道滑。爸爸首先是拉著我的雪板跟在我後面幫我控制速度，姊姊在前面、媽媽在後面看著。在努力了整個滑雪季 之後，我學會了滑中等難度的滑道和平行滑雪。我滑得越來越好，也越來越快，媽媽已經跟不上我的速度了。

在上一個冬天，我跟爸爸上了比較難的滑雪黑道。黑道的雪坡都有四十度以上的坡度，剛開始的時候我很害怕，但是爸爸鼓勵著我，跟他滑了一次黑道之後，我就愛上了這個比較難的滑雪道了！在這個滑雪道裡，雪場會堆起一個個小雪坡，我得跳過去才能滑到下面，連續跳過了幾個大小不一樣的雪坡，我感覺刺激極了，也好玩極了！在我騰空跳躍的那個瞬間，我整個人就像飛起來一樣，真的非常刺激！

滑雪這項運動激勵了我的鬥志，使我在困難前不再害怕，所以滑雪是我最喜歡的運動！