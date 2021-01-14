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我學會了

陳依敏（紐約，東方美蓓學校）

冬去春來，新的一年又到了，我發現我長高了，很多衣服都穿不下了，但媽媽經常都很忙，總是沒時間幫我買新衣。在上個星期六，她終於抽出時間了，媽媽和我很高興地來到了一個超級大的商場採購。

商場裡面人山人海，東西也很多。我們東走走，西瞧瞧，我像一條小尾巴一樣緊緊跟著媽媽，忙碌地尋找家裡需要的東西。不知不覺，時間過去了幾小時，家裡要用的東西終於都買完了。

我想要買幾件好看的衣服，於是興高采烈地看著店裡的衣服：有的是天藍色繡有白雲，有的是每個地方的顏色都不同，很艷麗，還有的是粉色帶有花邊的。我看了看這些衣服的價格，從二十元美金到四十元的都有，價格很適合。最後，我看上了黃色的、白色的、淡紫色和綠色的四件衣服。這麼多好看的衣服，讓我怎麼選呀？於是我的腦袋開始「打仗」了。

黃色和白色是我最喜歡的顏色，淡紫色和綠色的衣服上繡有可愛圖案。哪件最好呢？不久，這場「戰爭」終於結束了，最後，我決定把紫色和綠色的衣服「扔了」，把黃色和白色的衣服買下來。終於我們付完了錢，可以高高興興地回家了。

其實我們都累得不得了，我跟媽媽說，我還想吃麥當勞。媽媽說，下次吧，今天人太多了，我們沒有時間等。我雖然覺得有點可惜，但是我還是同意了。

採購這天，我雖然很累，但我很開心學會了購物，還買到了喜歡的衣服，非常高興！回到家中，我舒服地躺在床上，心想這真是美好的一天!

麥當勞

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