我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

寒流

唐明敏（台灣）

打開大門踏出去

冰風迎面不留情

層層厚衣肥嘟嘟

腳趾僵成凍凍果

噴嚏連環炮

鼻涕小瀑布

突然變病人

全身軟綿綿

春天好神醫

才是我救星

上一則

教壞小孩

下一則

《老照片說故事》難忘泰康廠

延伸閱讀

夫買錯化妝品被趕 妻7天後屍僵躺床

夫買錯化妝品被趕 妻7天後屍僵躺床
不解媽媽用「打蛋器洗米」 她長大後發現驚人智慧

不解媽媽用「打蛋器洗米」 她長大後發現驚人智慧
寒流急凍 醫師提醒溫差大威脅心血管病患安全

寒流急凍 醫師提醒溫差大威脅心血管病患安全

手指、腳趾麻痛變色 原來雷諾氏症作怪

手指、腳趾麻痛變色 原來雷諾氏症作怪

熱門新聞

作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）

李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

2021-01-11 21:01
威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02

長命百歲

2021-01-09 02:07
2015年5月12日香港茶聚，左起：李孝悌、李歐梵、鄭培凱、鄢秀、李子玉、余梅芳、鄭愁予。（圖片提供．鄭培凱）

懷念梅芳

2021-01-06 02:02
英國倫敦交響樂團首席指揮拉圖將離職，並加入德國巴伐利亞廣播交響樂團擔任首席指揮。(美聯社)

倫敦交響樂團指揮拉圖「跳槽」德國 衝擊英古典樂界

2021-01-11 10:01
武俠小說家古龍。（本報系資料照片）

天涯一旦成知己

2021-01-11 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世