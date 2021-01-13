一早醒來，爸爸看到外面銀裝素裹，白茫茫一片。為了不耽誤上班，他提前做準備，發動汽車 ，檢查車庫捲門。哎呀，車庫捲門凍住了，用熱水澆、鏟子敲，好不容易打開，車子卻開不出去，只好急急忙忙用掃雪機清掃出一條車道，爸爸準時去上班了。

媽媽說，天氣太冷，我把壁爐火生起來吧。她要去前門外的柴垛去拿木頭塊，一推前門，哎呀，門推不開，門被一尺多厚的雪擋住，媽媽只好套上雪靴、拿起雪鏟，從車庫走出去繞到前門清理一番，這樣才可以打開前門。壁爐火生起來了，熊熊的火焰溫暖了客廳，奶奶和小菲利一起坐在壁爐前的地毯上玩跳棋，樂也融融。

媽媽還煮了早餐，熱呼呼的麥片粥、荷包蛋和抹了花生醬的吐司，加上水果拼盤，健康好吃又營養。媽媽特別獎勵小菲利玩一個小時遊戲，說他不睡懶覺，是好孩子。在這麼多不用上學的日子裡，他們始終保持規律的生活。

早餐後，奶奶忽然提議：「小菲利，我們堆雪人吧？」小菲利瞪大眼睛看著奶奶，好像看到一個大怪物：「奶奶，您都多大了，還玩雪啊？」

奶奶也瞪大眼睛看著小菲利：「小菲利，你才多大啊，就沒有了童心？」媽媽哈哈大笑：「奶奶，有句話說『一事能狂便少年』，說的就是您了。」奶奶也笑了：「那是國學大師王國維說的，我也沒什麼少年模樣了，不過還可以有童真。小菲利，陪陪奶奶吧？奶奶像你這麼大的時候沒機會玩雪呀，很想玩。我想了很多次，我的雪人戴什麼帽子，圍哪條圍巾！」

見奶奶躍躍欲試的樣子，小菲利不忍心掃她的興，於是三人穿戴暖和來到院子。首先要堆一個雪人的身體，那需要很多雪，媽媽立了大功。然後他們每人滾一個雪球做雪人的頭，比誰的雪人鼻子眼睛嘴巴有創意。哎呀呀，勝出的是小菲利！那麼帽子和圍巾就按奶奶的意思辦吧。

一個跟小菲利差不多身高的雪人站在後院，他有兩顆用栗子做的大眼睛、一個用木頭橛子做的鼻子、樹皮做的嘴巴，和畫冊及網路上的很多雪人都不一樣。媽媽和奶奶說，越看越像爸爸！

奶奶給雪人戴上一頂紅通通的毛線帽，圍上一條紅綠相間的毛茸茸圍巾；媽媽給雪人加上一個掃把，還說如果他喜歡，晚上可以坐上掃把飛上天！

奶奶這天很高興，因為實現了童年夢想；小菲利這天很高興，因為自己做的事令奶奶很高興；爸爸媽媽也很高興，因為看到小菲利很懂事！