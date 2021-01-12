四歲時，媽媽想讓我嘗試一下對畫畫有沒有興趣，就送我去繪畫班，在那裡學了素描、水彩、粉彩等等，給了我一些藝術基礎。因為當時年紀太小，所以邊玩邊畫。後來，妹妹也跟著我上畫畫課。慢慢地，爸爸媽媽發現妹妹非常不喜歡繪畫課，但是我就對美術特別感興趣，在家裡都會找空閒的時間作畫。後來我越來越忙，就沒有繼續上繪畫課了。

現在，我喜歡買美術用品來自己做成作品和禮物。一方面我不太會挑禮物，一方面也希望能夠表達自己的誠意，所以每到家人或是朋友生日、父親節、母親節和聖誕節 的時候，我都會想出新的點子來為他們量身訂做禮物。比方說，我喜歡用照片來做有紀念價值的作品，所以有次父親節，我在電腦上做了一張圖片拼貼，打印出來以後，用剪刀剪成「爸」 字的形狀。

還有一次，我拿了一張我和爺爺的照片，用刀片分割成很多張的拼圖。有時候，我也會用電腦軟體修改照片或影片。在妹妹的大提琴演唱會之後，我幫她剪輯她的錄影檔，加了些特殊效果，讓妹妹可以藉助影片保留美好的回憶。

幾年以前，爸爸幫我買了一些泥土給我玩。因為爸爸媽媽都屬豬，所以我做了好幾隻可愛的小豬給他們，贏得了父母親的誇獎。爸爸很喜歡喝珍珠奶茶，聖誕節時，特別做了一隻在喝珍珠奶茶的小豬送給爸爸，爸爸看了以後哈哈大笑。我還有別的作品，像大象、妹妹的玩具狗、章魚和玫瑰花等等。

我最喜歡的藝術用品是水彩和顏料。我幫我學校的老師製作了寫字夾板，在上面塗了他們的名字、興趣和愛好，以及任教的科目。我也用水彩畫了我和妹妹的合影，送給她做為生日禮物。回台灣 時，我幫我的表兄妹和堂弟們做了水彩書籤，後面還貼了他們的大頭照。

我現在讀高二，相信明後年會越來越忙，但是我還是會繼續找空閒的時間畫畫。因為藝術不只是我的興趣，還可以讓我在緊張的時候解壓、放輕鬆。