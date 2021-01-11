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不平凡的一年

愛亞（俄勒岡州，Jesuit高中）

二零二零年是特別的一年。首先，因為新冠病毒，全世界大約有一百八十多萬人染上病毒而喪命。人們的日常生活完全變了，最大的改變就是戴口罩成為必需品、很多人不得不在家裡工作，學生也不得不在家裡上學。

二零二零年也因一位名叫George Floyd的非裔男子而變得不平凡。George Floyd的死，讓人們非常生氣，示威遊行在全美各地風起雲湧，很多人參加「黑人的命也是命」示威遊行，多地的示威遊行演變成暴亂，房屋被燒毀、商店被洗劫…這些在不同程度上影響了我們的生活。

對於俄勒岡的我們來說，十月的一場森林大火又把人們的心情拖到了低谷。突如其來的大火蔓延到一百萬英畝森林和土地，一直到現在，野火仍在擴散、變大，人們都還無法控制它。空氣中彌漫著很濃的煙火味，我們的空氣指數從十五變成五百多。

新冠病毒讓我們只能待在家，而這場森林大火又讓我們連待在家也不覺得安全。聽說，森林附近的人被通知要撤離他們的家園，我家雖然離森林很遠，但是我和弟弟還是很擔心森林大火會燒到我們這裡來，我們不想搬家。

今年要擔心的事情已經太多了。新冠肺炎、種族示威遊行，還有森林大火，它們像三座大山一樣，壓得我們喘不過氣來。

唉！二零二零年過得真是很不容易！

儘管二零二零年是這樣的不平凡，但我們還是相信，這些災難終將會過去，我們將遠離沮喪、不再壓抑。二零二一年到了，在未來的日子裡，希望我們可以毫無顧忌地張開嘴巴、自由大口地呼吸；希望我們可以從容地去祭奠因新冠病毒而失去的靈魂；希望大家可以理性地參加追求平等自由的遊行；希望人人都能積極參與愛護地球的行動……。

希望，二零二一年的我們能有嶄新的開始，來洗去二零二零年的所有晦氣！

遊行 黑人的命也是命 指數

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