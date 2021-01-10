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電腦與我

謝和妍（紐約，慈濟人文學校）

我用電腦做的事有很多，第一，我用電腦做功課和作業。第二，我用電腦玩線上遊戲和看YouTube。第三，我用電腦跟同學聊天。

因為疫情，我的學校位在橙色區域內，所以關門了，全部學生都在網上上課。現在，我透過電腦在Zoom上課，下課就繼續下一堂課了。我還用電腦寫作文和作業。

我也用電腦玩線上遊戲，我弟弟會跟我一起玩。我們玩的是一個叫MineCraft的遊戲。媽媽要求我們設一個時限，我們每天只能玩一小時，而且玩之前要先做完功課。此外，我還會上YouTube看很多影片。

除了上課和玩遊戲，我也會跟同學們在網上聊天、討論學校的事情跟功課，互相幫忙。老師不在的時候，我們會幫助有錯誤或不會的人。電腦上有很多事情可以做，而這些事都是我會透過電腦做的。

陳宜珊（紐約，慈濟人文學校）

電腦是一個很重要的科技發明，現在在美國，幾乎每個人都要用電腦在家裡上課或上班。

因為疫情的關係，很多人都在家上課，包括我也在家上網課，所以需要用到電腦。第一次上網課，我需要下載一個軟體才可以上課。當我上英文課的時候，我使用英文鍵盤，上中文課的時候，我就用拼音的方式打字。

我利用電腦查資料，因為網路上有很多資訊，非常方便，可以幫我完成作業。用電腦查資料比用字典查資料更方便且更快速。

我也利用電腦和朋友聊天、玩線上遊戲。當我跟朋友聊天的時候，我們也可以順便討論功課、聊聊最近發生了什麼事。上網玩遊戲是我最喜歡一件事，我可以跟不同的人在不同的國家玩一樣的遊戲，讓我覺得很驚喜。電腦真是一個很神奇的東西！

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