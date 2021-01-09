上網課的時候，經常會發生一些有趣的事。

有一天，我們正在上數學網課，大家都很安靜地做著數學題目，忽然，我們聽到一個同學的聲音說：「Siri，九千八百七十五除以五十九等於多少？」原來他不知道他的麥克風是開著的，偷懶想讓Siri幫忙解數學題，卻被全班同學聽到，大家都忍不住笑了起來。

平時，老師要求每個人在上網課時都要打開鏡頭，可是某一天，那位Siri同學對老師說：「我的電腦有問題，沒法打開鏡頭。」老師只能說：「今天的課允許你不開鏡頭，可是下次的課要修好電腦哦。」

過了一會兒，大家都聽見他媽媽說：「Max，你為什麼不在電腦前上課？電腦鏡頭為什麼不打開？」同學們都摀住嘴笑了。原來他不開鏡頭的原因，是在做與上課無關的事呢，而他又忘了麥克風是開著的。

所以，上網課一定要聽從老師的指令：「Mute or Unmute」，千萬不要鬧笑話了。

福星星（加州 ，千橡中文學校）

上網課有上網課的好處，像是我不用起得很早，也不用整理服裝儀容，有時候上課前，我的頭髮沒有梳好，甚至沒有刷牙，穿著舒服的睡衣上課，因此很不想打開鏡頭。可是老師規定我們，上課一定要把鏡頭打開，我只能很不情願地照做。

我後來想了一個辦法，我設置了虛擬背景。在打開鏡頭之前，我先選擇好虛擬背景。我找到許多好看的虛擬背景，例如埃菲爾鐵塔、冰淇淋、兔子、小狗等等。有時候，我還會選擇動態的海灘虛擬背景。利用虛擬背景，我可以調節我與電腦的距離，坐得離電腦遠一些，我的頭像就會消失。因此，我的臉能讓別人有時看得到，有時看不到，但我的鏡頭仍是開的，沒有違反規定。

另外，有了虛擬背景，老師和同學們也看不到我背後的東西了。

我覺得這樣很有趣，可是老師發現後，還是要求我不能坐離電腦太遠，必須始終讓老師能看到我。真是有趣的虛擬背景！