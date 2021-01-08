去年三月，新冠肺炎開始在美國 大流行，在我五年級下學期快結束時，學區 要求我們開始遠距教學。那時候，每週只有三次、每次一小時的網課，其他的時間都是我們自己做作業。

五年級的功課很簡單，除了要寫文章，還有一些數學題目。我現在已經是初中六年級，上課方式很不一樣。必修課有數學、英文、體育、科學和世界歷史，選修課是交響樂團。上課時間也變長了，除了禮拜三的課，每天每堂課是八十分鐘。

學校把網路上課的系統做得很簡單，避免我們手忙腳亂。雖然每個科目都有很多作業，但我平常只要花一個半小時就可以把學校的功課寫完。

每一件事都有優點和缺點，上網課也不例外。遠距教學有很多優點和缺點。

我不喜歡遠距教學，因為如果網路不好或斷線，可能會沒有辦法進入教室，或是聽不清楚老師上課的內容。另外，我們沒有辦法跟我們的朋友面對面講話、聊天，休息時間就會很無聊。

遠距教學也有很多優點，例如可以節省時間。在遠距教學，因為我可以睡比較晚，所以會有比較好的精神上課。另外，每天早上會有比較多時間吃早餐，會有更多體力維持一整天。最後一點，每天還可節省來回交通和穿衣服的時間，真是一舉兩得。

如果大家都遵守防疫的規則，疫情 就會趨緩，很快就能回到學校上課了。哪天學區讓我選擇，我一定會選回學校上課。雖然現在的科技日新月異，上網課很方便，但是今年我才剛進初中，回去學校上實體課我才能真正開始體驗多采多姿的初中生活。