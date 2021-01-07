我是戎勝華，我覺得我的外表很特別，因為我的耳朵很小、下巴很尖，我也覺得我的鼻子比人家還大。

我的個性很像一隻猴子，常常搗蛋，也跟猴子一樣愛吵架，但我很樂於助人，這些組成一個特別的我。我喜歡吃蔬菜，更喜歡吃水果，因為水果很好吃，而且富含營養，有些水果會幫助我排便，讓我的身體健康，不會常常生病。

去年夏天，我、媽媽和姊姊去台灣 陪外婆。因為新冠肺炎的關係，台灣政府要每個從外國入境台灣的人隔離十四天。我們從機場到防疫旅館 要搭一個特別的計程車，叫「防疫計程車」。我覺得計程車司機可能很怕我們傳染病毒給他，所以他把我們所有的行李都噴了酒精，也把我們全身都噴了酒精，連腳底也不放過。

我們抵達旅館的時候，大廳都沒有人，媽媽很快就拿到我們房間的鑰匙。台灣政府有送給我們一個防疫包，裡面裝滿各式各樣的東西，像餅乾、體溫計和口罩。住在旅館的十四天，我覺得很無聊，因為我們不能跟任何人接觸，而且電視上都沒有好看的節目。我們房門前面有一張小桌子，服務人員每天都會把我們的便當放在桌子上面，順便把我們放在桌子下面的垃圾拿走。十四天後，我們就離開了旅館。

因為疫情，我們沒辦法出國旅行，我好希望能再去中國 玩，中國有很多有趣的地方，像長城和紫禁城。我上次去中國玩的時候，只去看了鄭州市的炎帝黃帝雕像、開封市的包青天廟，還有兵馬俑，但仍有很多地方沒去，我很想再去看兵馬俑，因為我在那裡留下深刻的回憶。

我記得當時我和媽媽不小心脫隊了，我開始擔心他們可能會把我們忘在這裡，然後把車開走，這樣怕婆婆和姊姊會很擔心我們。但是遊覽車沒有開走，過了一陣子，導遊和其他遊客就來了。那時候的我很緊張，錯過很多展覽，所以我很想再去中國旅行，我想去把兵馬俑的展覽看完。