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雪人的故事

吳凱然（加州，學園雙語學校）

秋天過去，冬天就到了，樹上的葉子一片片掉下來，很多動物紛紛進入冬眠，天氣越來越冷，也開始下雪了。

有天，我最好的朋友明明來我們家，我們一起到外面玩。前一晚才下雪，到處白雪皚皚。我們玩雪球大戰，然後做雪人天使

我們花了兩個小時做雪人，然後我回到屋裡拿了一根胡蘿蔔給雪人當鼻子，突然，雪人打了一個大噴嚏「哈啾！」我們不知道怎麼回事，嚇得趕快跑回屋裡去。

那天晚上，我聽到一個很奇怪的聲音，這時發現有人往我的窗戶扔雪球。我很害怕，但是我聽到一個聲音說：「不要怕。謝謝你們做了我，我是雪人。」我完全不敢相信，趕快躲進被窩睡覺。

第二天早上起床，我趕快去外面，果然看到我們做的雪人在雪地上跳舞，我揉揉眼睛，這是怎麼回事？

我去找明明，告訴他我們做的雪人活起來了！他不相信，我們便一起去外面看，雪人還在跳舞呢！明明感到很驚訝。

雪人說：「你好！我很開心可以跟你們玩！」我問他：「你怎麼會動？」原來是那個胡蘿蔔有魔法，賦予了雪人生命。

我們高興得又叫又跳，跟雪人很開心地同樂。雪人帶著我們唱歌跳舞，我們在雪地裡滾來滾去打雪仗，真是好玩！

春天來了！天氣愈來愈暖，有天早上，我和明明出去找雪人時，只看到一根胡蘿蔔在地上。雪人不見了，我們的寒假也結束了。

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