世界上有數不盡的郵票，每年都有很多新的郵票發行。如果你仔細觀察，就會發現，每一張郵票上都藏著各自不同的故事。我最喜歡美國 國旗的郵票，所以，我要以美國國旗為視角，講一個有關美國第一面國旗的故事。

我是美國國旗，也是美國人的驕傲，在很多地方都可以看到我的身影。你也可以說，我算是一個大明星吧！我會出現在照片上、學校裡等很多很多不同的地方。你當然也會在信封上看到作為郵票的我。

有關我的故事，可以追溯到很久很久以前，那是一七七七年的六月，距今約兩百四十四年，所以已經兩百四十四歲了。但是兩百四十四年前的我和現在，是不一樣的。那時候我只有十三顆白星星和十三道條紋，因為美國當時只有十三個州。我是被一個叫做貝蒂羅斯的女士親手縫製製成的，我的出生就是為了代表美國。

後來是一位叫做鮑勃的男士把我變換了一下，我開始有了五十個星星，但是我還是保持著原有的十三道條紋。這表明時間過得很快，美國已經發展到有五十個州。我親眼見證了美國正逐漸發展、壯大！

我經歷過戰爭，去過很多不同的地方，身上也有數不盡的傷疤。雖然我有那麼多傷疤，但我還是希望可以在戰場上給予人們希望。因為我身上的傷疤，是無法和那些把生命貢獻在戰場上的士兵相比的。

慢慢地我開始變老了，我也開始思考：為什麼有那麼多個我出現？大概因為我已經上了年紀，去了太多太多的地方，經歷了太多太多，終於到該去休息的時候了？所以在經歷了最後的戰場、美國戰勝了英國後，我就被送到佛蒙特州 本寧頓的一個博物館 裡。在那裡，你可以看到人們經常面帶笑容地注視著我，稱我是美國的驕傲！

希望那些被製作得跟我一樣的國旗，包括出現在美國郵票上的我，可以繼續給美國帶來無限希望！