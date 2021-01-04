大自然是神奇的，它賦予了人類生命，誕生了春、夏、秋、冬完美的四季。

春天是溫柔的，充滿生機、充滿希望。在陽光下，我呼吸著帶有嫩草氣味的空氣，感受著新生命的到來。閉上眼睛，暢想著自己美好的未來。

春天是芬芳的。就像一杯令人回味的清茶，入口淡雅，唇齒留香。就連握杯的指尖都留下了茶葉的香氣。

春天是輕柔的。微風吹過，河邊的柳樹倒影在水中，柳枝隨風擺動，就像可愛的小姑娘在梳理她柔亮的長髮。

夏天是炎熱的，炙熱的陽光照著大地，折射出一道道亮晶晶的光芒。綠葉叢中，滿池的荷花競相開放。一支支荷花亭亭玉立，像害羞的小姑娘，滿臉緋紅，微微含笑。

夏天是甜甜的。小朋友們捧著一塊塊又沙又甜的西瓜大口吃。歡聲笑語迴盪在庭院的上空。

夏天是動聽的。蟬兒在樹上不停地叫著，牠們懶懶地趴在樹枝上，期待一場夏雨的到來，好讓這個炎熱的夏天變得涼爽一些。到了夜晚，河中的青蛙一隻隻跳出荷塘，站在荷葉間，為夏天送上一曲「夜的讚歌」。

秋天是多彩的。五顏六色的落葉一片一片慢慢飄落在地上，形成一條柔軟的落葉小路，就像給大地鋪上一層彩色的地毯。

秋天是成熟的。農田裡麥穗彎彎地低下了頭，果園裡蘋果 、石榴、山楂和橘子掛滿枝頭。那一個個像小紅燈籠似的柿子，正搖晃著腦袋向你打招呼，讓人看了就不禁要流出口水。忙碌了一年的人們也終於開心地笑了！

冬天是晶瑩剔透的。輕柔的雪花飄落在手中，冰冰的，淘氣的孩子仰著頭，張開嘴，把一片片雪花接到嘴裡，涼涼的感覺好玩極了！

冬天是值得懷念的。那平安夜家家戶戶閃爍的彩燈、那新年一家人團圓的笑臉、那擺滿桌子的美味佳餚，都讓我感到冬天其實不寒冷，它的到來意味著遠離家的人們，將要踏上回家的旅途，意味著我們又長大了一歲，更意味著一整年的收穫與感動。

四季輪迴，每個人都有自己喜歡的季節，而我呢，四個季節都喜歡。我喜歡春的生機，夏的熱情，秋的浪漫，冬的希望。拼湊在一起，成了一幅我喜歡的畫卷，一幅絢麗多彩的四季畫卷……