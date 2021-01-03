在我的生活裡，發生了很多事情，其中，我最難忘的一件事是跟爸爸、媽媽和妹妹一起去中國 。

以前去中國的時候，只有妹妹、媽媽和我，爸爸因為要上班，通常不會跟我們去。這次爸爸也來了，所以我很開心。我們去中國跟婆婆、公公、太婆和舅舅一起過暑假。我們去附近的游泳 池玩水，有時會陪著太婆，有時也會幫公公婆婆打掃。

公公婆婆做了很多好吃的菜給我們。我們會去沒去過的地方玩，我還交了一些朋友，現在都還保持聯絡呢！

我跟媽媽、妹妹去中國的時候很快樂，但這次有爸爸一起，我覺得更好、更高興。爸爸的參與，讓這趟旅程更有趣了，所以這次的中國之旅，是我最難忘的事。

林雨欣（紐約，鳴遠中文學校）

我最難忘的事，是和爸媽及妹妹一起回中國。這是我八年來第一次回中國。

我是在美國 出生的，因為爸媽忙著工作，我便跟外婆一起回中國住了三年。所以，這次再回中國，對我來說是一件很難忘的事！

回中國的時候，我見了很久沒見或從沒見過的親戚朋友，還去了很多好玩的地方，也嘗試了各種各樣的美食。

這次回家，我們發現家後面有個游泳池，我和妹妹都開心極了，我們在游泳池玩得很盡興。

我們回了爸媽的家鄉，探望了很多親戚。我見到九十多歲的祖母，你別看她歲數大，其實她的精神和體力都很好。我們還去了廈門，廈門有一條美食街，我們從街頭吃到街尾！後來還去了鼓浪嶼，那裡人山人海，還有一望無際的大海，美極了！最後我們到水上樂園衝浪、聽音樂跟跳舞，真是棒極了！

所以，八年來第一次回中國，算是我最難忘的一件事！