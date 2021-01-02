二零二一年，我要訂定新的目標。明年，我將是十一歲了，這意味著我需要完成更多的工作，也要幫助我的家人。

新的一年，我想讀更多的書，如果我閱讀更多的書，我就能變得更聰明！書，可以是小說 類、非小說類以及所有不同類型的書。我想完成的另一件事是大提琴演奏。對現在的我來說，這很難，因為我是初學者。如果我多多練習的話，我的大提琴演奏會更好。

我希望多多練習我的西洋棋，可以贏得更多比賽。我也想多多溫習中文，中文課的一年比一年還要難，所以我應該努力寫作和閱讀。

新的一年，我迫切想做的另一件事是打掃房子並裝飾房間。我想彈鋼琴，所以我的房間需要更大的空間。我還想買新的籃球裝備，像是球鞋、運動褲等等，籃球是我最愛的運動！

新的一年，我希望一切都比今年更好！當然，最重要的希望是我的成績，希望我所有學科都能進步，拿到好成績。

江藤佳凜（SWAN紐約 雙文教育 系統）

新年，我希望能重新布置我和妹妹的房間，因為九年來，我的房間都是一成不變的，我想新年應有新的氣象。

我想讓我的房間有更多空間，因為妹妹喜歡在我們的房間裡表演唱歌、跳舞。所以，我得忍痛把心愛的玩具丟掉、捐出舊東西，如此我們便能有較大的空間。我希望能有新的櫃子，這樣我就可以把東西放入櫃子裡。我也希望有新的床，因為現在的床太寬了，占空間。我希望我可以把牆壁漆成淡粉紅色，讓房間看起來較大，其他就保持原狀。

我會把房間維持得乾乾淨淨，妹妹總是越幫越忙，就不用她幫忙了。

我希望如此的安排會讓我和妹妹的房間變得更舒服，這樣我會比較願意待在房裡做功課，妹妹也可以在房間裡開心地唱歌跳舞。

希望我能達到我的新年希望，雖然我覺得這工程有點浩大！