二零二零這個多災多難、病毒如野火般的一年，終於要過去了。今年有太多沒做完的事情、沒實現的願望、沒履行的計畫，希望能在新的一年裡都能實現！

你希望每個人都能幸福快樂嗎？在每年的跨年夜，紐約 時代廣場都會有一個五彩繽紛的大水晶球從高空降落，水晶球裡裝滿了全世界人們的心願和理想。跨年夜當晚六點開始，這個變化著不同顏色的魔幻水晶球就會升起來，狂歡夜的節目就開始了！人們一邊觀看大明星們的歌舞表演，一邊等著迎接那振奮人心的倒數時刻。

午夜時分，在千萬人的喊叫聲中：十、九、八、七、六、五、四、三、二、一！這個魔力水晶球終於緩緩地落下來了，這一刻，千萬張許願紙片也從高空上隨風飄盪，他們不只是彩色的小紙片，而是千千萬萬人們的願望。在緊接著的一分鐘裡，絢麗多彩的煙花也同時綻放在曼哈頓 的上空，與五彩繽紛的許願紙匯成了最美好的新年禮物。多貴重的禮物啊！

黑暗的一年終於要結束了，有沒有新年願望？要不要改掉一些你的壞習慣呢？隨著新年的到來，希望大家都能實現自己的美夢！一切的不如意都會過去的，願我們得到溫暖和祝福！

努力！相信我們的明天就像這個水晶球一樣漂亮且美好！