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華盛頓特區之旅

梁靜文（加州）

我小學五年級時，有一個機會可以跟學校去華盛頓特區旅行。因為這是學校旅遊，所以我們的爸爸媽媽不能陪我們去。

我們先訂機票坐國內航班，飛行了大約五個小時到達華盛頓特區，然後我們找了一個旅行社，他們派了一位導遊帶我們去很多景點。我們去了很多地方，像是蒙蒂塞洛、華盛頓紀念碑、白宮美國國會大廈。這些地方有很多遊客，所以很容易迷路。

因為我們要去很多地方，所以必須花很多時間在坐巴士。也因為我們要去很多不同的地方，所以我們常常需要換旅館。

華盛頓特區的天氣多是晴天，但是這裡的春天還是特別冷，所以我每天都要穿兩件外套。有一天，我的同學們看見了一小片雪，大家都興奮地說：「雪！雪！好酷喔！」因為我們是從洛杉磯來的，從來沒有看過雪。那一小片雪其實髒髒的，一點都不起眼。還有我們整趟行程都是去看很有名的地方，所以我也不理解為什麼我的同學覺得雪比華盛頓紀念碑還酷。

這次旅行中，我最喜歡的地方是林肯紀念堂。林肯紀念堂是個名勝古蹟，紀念林肯總統。在美國內戰時，林肯總統幫助美國再次統一，所以他是美國最重要的總統，美國因此特別蓋了一個博物館來紀念他。

林肯紀念堂在西元一九二二年五月三十日建立，總共花了十一年完成。林肯紀念堂裡面有個很大的林肯雕像，雕像放在一棟白色建築裡面，紀念堂的牆面上寫著一些林肯著名的演說。我喜歡林肯紀念堂，除了因為我覺得林肯是美國歷史上一位很重要的總統外，林肯紀念堂外觀漂亮，加上它也是一個自由與民主的象徵，讓我覺得特別鼓舞人心，也因此特別吸引我。

這次的旅遊中我參觀了很多景點，其實還有更多好玩的地方我都還沒有機會去，希望以後有機會可以再去一次！

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