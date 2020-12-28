聖誕節 剛剛過去，那是一個充滿糖果的甜香，和收到禮物的喜悅日子。跟往年一樣，廣州城的節日氣氛濃郁，洋溢著快樂和溫馨，此番情景卻與一些傳統節日的慶祝氣氛成對比。

端午節、重陽節、元宵節等傳統節日人們的反應不如聖誕熱烈，特別是年輕人，對傳統節日並不熱情，反而對西方節日較熱衷。對此，便有人說要抵制聖誕節，否則我們的傳統文化便得不到延續。

我認為，抵制聖誕節並不妥。節日作為文化的載體，它代表並體現了一個民族的傳統和精神。聖誕節所代表的西方文化是世界文化的組成部分，中國 人作為世界民族的一員，應該有心胸和氣度包容其他文化、吸取它們的精華，從而豐富自己的文化。抵制聖誕節即是抵制西方文化，這與當年的「閉關鎖國」大同小異，故步自封只會與世界思想文化脫離。

西方節日熱鬧、傳統節日冷清，這固然是個令人擔憂的問題。但解決這個問題不是表面上抵制聖誕節，而是要從根本上改變人們忽視傳統節日的觀念。人們對自身民族歷史文化不了解，因而忽視傳統節日，是民族自豪感不足的原因；他們對西方文化同樣不了解，仍熱烈慶祝西方節日，大概是被西方自由開放的思想所吸引。要改變這種觀念，要讓人們明白西方的自由開放有其閃光點，而中國的含蓄禮義也不乏優點。

作為中國人，應該延續與發揚自身文化，西方人尚且用傳統方式慶祝聖誕，如果我們一味地崇洋媚外而不對傳統文化有深刻認識，中華文化即使再深厚也會被人們的意識沖淡，支撐不了中華民族的明天。

聖誕節的影響已經滲透到人們的生活，儘管人們對它了解不深，也只不過是借助節日之名放鬆身心。要讓人們發揚傳統文化，我認為方法在於增強民族自豪感，與加深對傳統文化的認識，在接納西方文化的基礎上，該處理好文化衝突的問題，而不是放大對傳統淡薄的危機，把外來文化完全隔離。